Умные сенсоры: МТС обеспечила мониторинг климатического режима в Воскресенском соборе Арзамаса

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Умные сенсоры: МТС обеспечила мониторинг климатического режима в Воскресенском соборе Арзамаса

27.10.2022, MForum.ru

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Это потребовалось сделать в рамках проводимой в соборе реставрации. Важно было не допустить существенных изменений таких показателей, как температура и влажность. Помогли современные технологии. МТС установила в соборе датчики дистанционного мониторинга "Цельсиум", подключив их к своей беспроводной сети NB-IoT.

 

 

Датчики "Цельсиум" позволяют круглосуточно и автоматически контролировать такие показатели как температура, влажность и атмосферное давление. Данные передаются в облако МТС и при нежелательных отклонениях их от заданных диапазонов значений платформа решения формирует уведомления, которые реставраторы получают через мобильное приложение. Это позволяет оперативно принять решение о соответствующих действиях.

Выбор в пользу решения на базе датчиков "Цельсиум" был сделан, в частности, потому, что для их установки не требуется проведение монтажных работ, устройства не требуют подведения к ним питания поскольку до 2 лет могут работать от встроенной батареи.

пресс-релиз МТС

МТС разработала датчики "Цельсимум" и постепенно внедряет их в различных сценариях, например, в Нижегородской библиотеке, на российской научной станции Новолазаревская в Антарктиде, в роддоме Владивостока. Этому способствует сеть NB-IoT МТС, покрытие которой есть почти во всех российских регионах.

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теги: МТС умные сенсоры смарт-сенсоры IoT NB-IoT Нижегородская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

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