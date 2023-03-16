NB-IoT: Умные датчики Цельсиум МТС проследят за микроклиматом в читинском овощехранилище

MForum.ru
16.03.2023,
МТС сообщает о внедрении в Чите, в помещениях крупного овощехранилища, системы непрерывного мониторинга климатического контроля. В основе системы - беспроводные смарт-датчики Цельсиум с подключением к платформе IoT Hub МТС через сеть NB-IoT. Цифровые технологии обеспечат температурный контроль хранения овощей и фруктов.
Датчики установили на двух складах, система автономно контролирует температуру и влажность в хранилищах, режим хранения не допускает отклонений от диапазона 3-15 градусов. Замер температуры производится каждые 10 минут. Можно знакомиться с результатам измерений в любое время, в том числе в ретроспективе, сравнивая показатели, например, по годам. В случае резких отклонений температуры, система автоматически уведомляет сотрудников овощехранилища о проблеме. Это позволяет оперативно принять решение о соответствующих действиях.
«Датчики «Цельсиум» сертифицированы, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Прибор имеет низкий уровень энергопотребления, что гарантирует круглосуточный контроль за микроклиматом и позволяет устройству фиксировать данные без замены элементов питания в течение двух лет. «Цельсиум» незаменим в сельском хозяйстве – например, в Центральной России наши датчики позволяют следить за микроклиматом в теплицах, где растет земляника, а в Поволжье помогают поддерживать температуру в помещениях для зимовки пчел. Кроме того, наши датчики можно использовать для контроля климата в музеях, библиотеках, медицинских учреждениях и аптеках. Устройства просты, надежны, не требуют проведения дополнительных сетей и сложных монтажных работ», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
Датчики Цельсиум для подключения не требуют Wi-Fi или Ethernet, а также могут обходиться без внешнего питания для передачи собранных данных до 2 лет работая от встроенной батареи.
Некоторые кейсы внедрения решения Цельсиум МТС: в Нижегородской библиотеке, на российской научной станции Новолазаревская в Антарктиде, в роддоме Владивостока и в Воскресенском соборе Арзамаса во время его ремонта и другие.
На конец 2022 года к платформе МТС IoT Hub подключено по данным компании более 10 тысяч устройств.
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теги: МТС IoT IIoT NB-IoT Забайкальский край Цельсиум
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