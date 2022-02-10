IoT: МТС показала работу IoT-решения контроля параметров среды в Нижегородской библиотеке

MForum.ru
10.02.2022,
МТС сообщает о внедрении IoT-решения, предназначенного для мониторинга климатического режима помещений в Нижегородской центральной специальной библиотеке.
В помещениях для хранения музейных и библиотечных фондов важно поддерживать стабильную температуру и влажность, иначе бумажные материалы высыхают и расслаиваются. Суточные колебания относительной влажности не должны превышать 5%, а температуры - 2 градусов Цельсия. Важно также отсутствие в воздухе примесей, прежде всего, сернистого газа, сероводорода, аммиака, хлора и пыли. МТС поставляет устройства с подключением к сети NB-IoT, позволяющие контролировать заданные параметры и сообщать об отклонениях от нормы.
МТС провела тестирование IoT-датчиков МТС "Цельсиум" в помещениях Нижегородской центральной специальной библиотеки для слепых. Устройства были установлены в книгохранилищах, читальных залах, абонементных отделах.
Датчики позволяют круглосуточно контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещениях, даже если объект обесточен. Показания с датчиков в режиме реального времени по сети NB-IoT поступают в облачное хранилище МТС. И если алгоритм выявляет отклонения, то система оповещает ответственных сотрудников по SMS и через электронную почту.
«В ходе испытаний устройства размещались как в разных помещениях, так и единовременно на одном стеллаже. По итогам мы отметили работоспособность и высокую точность измерений, осуществляемых устройствами. Решение может быть рекомендовано для использования в библиотеках и других объектах культурной и социальной сферы», – рассказал директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» Владимир Распопов.
«Сегодня учреждения культуры используют цифровые технологии не только для взаимодействия с посетителями, но и для автоматизации учета и контроля за сохранностью фондов. И мы рады, что у нас есть возможность способствовать сохранности культурного наследия нашей страны. «Цельсиум» — одно из самых простых в использовании решений на рынке. Наши датчики уже работают даже в Антарктиде – контролируют микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях музеев и библиотек, где запрещены работы с образованием пыли», — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.
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теги: телеком МТС IoT Нижегородская область
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