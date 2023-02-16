IoT: Умные датчики МТС Цельсиум помогут перезимовать пчелиным семьям

MForum.ru
16.02.2023,
Многие слышали, что популяция пчел на планете заметно сократилась. Эта проблема связана с активным и не всегда грамотным применением в сельском хозяйстве пестицидов и других ядохимикатов, без которых людям давно следовало бы научиться обходиться. Так что пчелам сейчас нужна особая забота.
Photo by Dmitry Grigoriev on Unsplash
МТС задействовала в национальном парке Башкирия умные датчики "Цельсиум" собственной разработки МТС, подключенные к сети NB-IoT компании и платформе интернета вещей МТС IoT Hub, для дистанционного контроля температуры, влажности и давления в омшаниках - помещениях, где пчелы проводят зиму. Если какие-то параметры отклоняются от нормы, пасечник сразу же получает уведомление в приложении и может оперативно отреагировать - принять меры.
Поскольку собираемые данные хранятся в облаке МТС в течение 2 лет, можно также формировать аналитику по динамике показателей. Для размещения беспроводных датчиков не требуются никакие работы или специальные навыки.
«Во всем мире каждый год сокращается популяция пчел. Цифровые решения МТС помогают бороться с этой и другими проблемами, связанными с сохранением окружающей среды. Так, два года назад МТС установила видеосистему в пчелиных ульях национального парка «Башкирия», что помогло научным сотрудникам лучше изучить поведенческие особенности пчел и выявить их реакции на различные внешние факторы. Наше решение на базе «Цельсиума» может найти применение как у крупных международных и республиканских пчеловодческих хозяйств, так и у отдельных пчеловодов, даже у пасечников-любителей, содержащих небольшое количество пчелосемей», – отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Смарт-датчики - в целом перспективное направление, причем применять их можно в самых разнообразных сценариях. Это показывают в том числе и кейсы внедрения решения Цельсиум МТС в Нижегородской библиотеке, на российской научной станции Новолазаревская в Антарктиде, в роддоме Владивостока и в Воскресенском соборе Арзамаса во время его ремонта. Благо покрытие сети NB-IoT МТС есть практически во всех российских регионах.
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теги: МТС IoT NB-IoT умные датчики умные сенсоры Цельсиум
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