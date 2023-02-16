IoT: Умные датчики МТС Цельсиум помогут перезимовать пчелиным семьям

MForum.ru

IoT: Умные датчики МТС Цельсиум помогут перезимовать пчелиным семьям

16.02.2023, MForum.ru

Многие слышали, что популяция пчел на планете заметно сократилась. Эта проблема связана с активным и не всегда грамотным применением в сельском хозяйстве пестицидов и других ядохимикатов, без которых людям давно следовало бы научиться обходиться. Так что пчелам сейчас нужна особая забота. 

 

 Photo by Dmitry Grigoriev on Unsplash

 

МТС задействовала в национальном парке Башкирия умные датчики "Цельсиум" собственной разработки МТС, подключенные к сети NB-IoT компании и платформе интернета вещей МТС IoT Hub, для дистанционного контроля температуры, влажности и давления в омшаниках - помещениях, где пчелы проводят зиму. Если какие-то параметры отклоняются от нормы, пасечник сразу же получает уведомление в приложении и может оперативно отреагировать - принять меры.

Поскольку собираемые данные хранятся в облаке МТС в течение 2 лет, можно также формировать аналитику по динамике показателей. Для размещения беспроводных датчиков не требуются никакие работы или специальные навыки.

«Во всем мире каждый год сокращается популяция пчел. Цифровые решения МТС помогают бороться с этой и другими проблемами, связанными с сохранением окружающей среды. Так, два года назад МТС установила видеосистему в пчелиных ульях национального парка «Башкирия», что помогло научным сотрудникам лучше изучить поведенческие особенности пчел и выявить их реакции на различные внешние факторы. Наше решение на базе «Цельсиума» может найти применение как у крупных международных и республиканских пчеловодческих хозяйств, так и у отдельных пчеловодов, даже у пасечников-любителей, содержащих небольшое количество пчелосемей», – отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

пресс-релиз МТС

Смарт-датчики - в целом перспективное направление, причем применять их можно в самых разнообразных сценариях. Это показывают в том числе и кейсы внедрения решения Цельсиум МТС в Нижегородской библиотеке, на российской научной станции Новолазаревская в Антарктиде, в роддоме Владивостока и в Воскресенском соборе Арзамаса во время его ремонта. Благо покрытие сети NB-IoT МТС есть практически во всех российских регионах.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС IoT NB-IoT умные датчики умные сенсоры Цельсиум

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

13.12. [Новости компаний] NB-IoT: МТС IoT Hub переехал на ПО собственной разработки / MForum.ru

27.10. [Новости компаний]  Умные сенсоры: МТС обеспечила мониторинг климатического режима в Воскресенском соборе Арзамаса / MForum.ru

03.10. [Новости компаний] IoT: Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока / MForum.ru

23.03. [Новости компаний] Необычные базовые станции: МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде / MForum.ru

10.02. [Новости компаний] IoT: МТС показала работу IoT-решения контроля параметров среды в Нижегородской библиотеке / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:40 ABloud Тема: Карачаево-Черкесская республика (28.08.2011)
[Развитие сетей. Карачаево-Черкессия. МегаФон] билайн запустил голосовую связь нового поколения в Республике Карачаево-Черкессия 16 февраля 2023 года – Черкесск, пресс-релиз Вымпелком через ...
Вчера 17:31 ABloud Тема: Красноярский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Красноярский край. МегаФон] От видео до игр: красноярцам добавили интернет-скоростей 16 февраля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Компания МегаФон на треть расширила ...
Вчера 14:04 ABloud Тема: IoT / IoE (12.02.2015)
[IoT. Умные датчики. МТС] МТС поможет сохранить популяцию пчел Башкортостана 16 февраля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает ...
Вчера 12:28 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные сервисы. B2B. Вымпелком. beeline cloud] билайн бизнес: более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн 16 февраля 2023 года, Москва, пресс-релиз ...
15.02.2023 10:26 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Операторская аналитика паттернов поведения абонентов. Розница. МегаФон] Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля 15 февраля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695 / MForum.ru

15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru

14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru

13.02. [Новинки] Слухи: Nokia G22 готовится к анонсу / MForum.ru

13.02. [Новинки] Слухи: В сети появились спецификации OnePlus Nord 3 / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad SE 10.4” с 2К-дисплеем появился в Китае / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 5G получит версию с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный Honor X8a с дисплеем 90 Гц и 100 Мп камерой / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus 11R представлен в Индии / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: