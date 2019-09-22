Телеком: МегаФон и СПбГУ запускают первую студенческую 5G лабораторию

MForum.ru
22.09.2019,
МегаФон и СПбГУ открывают набор в лабораторию 5G, где для студентов технических специальностей и направления IT, создана возможность изучения работы сетей пятого поколения и разработки новых услуг.
Цифровую лабораторию создают в кампусе Высшей школы менджмента СПбГУ "Михайловская дача". Лаборатория называется <5G_Dream_Lab>. Тестовая зона 5G, "песочница", как ожидается, позволит студентам разрабатывать новые услуги на базе этой технологии и интегрировать их в виде новых услуг.
Разработчики смогут изучать особенности технологии 5G, научатся работе с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки вывода на рынок высокотехнологичных продуктов, управлению процессом разработки.
Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона
«Сети 5G только начинают внедряться в разных странах мира, но уже сейчас понятно, каким огромным потенциалом обладает новая технология. В нашей цифровой лаборатории студенты и недавние выпускники СПбГУ будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», — комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.
Фредерик Ваносчуйзе директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона
«В Санкт-Петербурге работает R&D-центр МегаФона, где мы тестируем существующие решения 5G. В цифровой лаборатории СПбГУ тоже будет установлено оборудование самой последней версии – базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 Гбит/с. На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий – умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность. Одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», — рассказывает директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.
Учебный курс будет состоять из трех этапов общей продолжительностью 8 месяцев. Первый пройдет с 23 сентября по 26 октября, это открытый образовательный онлайн-модуль, в нем примут участие все желающие студенты СПбГУ и выпускники 2017-2019 таких факультетов, как Математико-механический факультет, Факультет математики и компьютерных наук, Экономический факультет, Высшая школа менеджмента.
Слушатели онлайн-модуля, успешно прошедшие первый этап, выполнившие тестовые задания, смогут стать полноценными участниками лаборатории. В очном модуле предусмотрены места для 60 студентов. Специализированный очный курс, сочетающий теорию с практикой, запланирован на ноябрь-декабрь этого года. Третий модуль - разработка MVP (минимально жизнеспособного продукта) под руководством опытного эксперта – на январь-май 2020. Защита проектов состоится в мае 2020.
В программе примут участие более 30 специалистов МегаФона из разных подразделений, которые отвечают за создание новых продуктов, IOT, цифровые сервисы, разработку, инфраструктуру, стратегию и развитию бизнеса.
Подавать заявки на участие можно до 10 октября 2019 года.
пресс-релиз компании МегаФон
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теги: телеком МегаФон пятое поколение образование социальная отвесттвенность бизнеса Huawei
© Алексей Бойко,
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