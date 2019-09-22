Телеком: МегаФон и СПбГУ запускают первую студенческую 5G лабораторию

22.09.2019, MForum.ru

МегаФон и СПбГУ открывают набор в лабораторию 5G, где для студентов технических специальностей и направления IT, создана возможность изучения работы сетей пятого поколения и разработки новых услуг.

Цифровую лабораторию создают в кампусе Высшей школы менджмента СПбГУ "Михайловская дача". Лаборатория называется <5G_Dream_Lab>. Тестовая зона 5G, "песочница", как ожидается, позволит студентам разрабатывать новые услуги на базе этой технологии и интегрировать их в виде новых услуг.

Разработчики смогут изучать особенности технологии 5G, научатся работе с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки вывода на рынок высокотехнологичных продуктов, управлению процессом разработки.

Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона

«Сети 5G только начинают внедряться в разных странах мира, но уже сейчас понятно, каким огромным потенциалом обладает новая технология. В нашей цифровой лаборатории студенты и недавние выпускники СПбГУ будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», — комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.

Фредерик Ваносчуйзе директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона

«В Санкт-Петербурге работает R&D-центр МегаФона, где мы тестируем существующие решения 5G. В цифровой лаборатории СПбГУ тоже будет установлено оборудование самой последней версии – базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 Гбит/с. На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий – умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность. Одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», — рассказывает директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

Учебный курс будет состоять из трех этапов общей продолжительностью 8 месяцев. Первый пройдет с 23 сентября по 26 октября, это открытый образовательный онлайн-модуль, в нем примут участие все желающие студенты СПбГУ и выпускники 2017-2019 таких факультетов, как Математико-механический факультет, Факультет математики и компьютерных наук, Экономический факультет, Высшая школа менеджмента.

Слушатели онлайн-модуля, успешно прошедшие первый этап, выполнившие тестовые задания, смогут стать полноценными участниками лаборатории. В очном модуле предусмотрены места для 60 студентов. Специализированный очный курс, сочетающий теорию с практикой, запланирован на ноябрь-декабрь этого года. Третий модуль - разработка MVP (минимально жизнеспособного продукта) под руководством опытного эксперта – на январь-май 2020. Защита проектов состоится в мае 2020.

В программе примут участие более 30 специалистов МегаФона из разных подразделений, которые отвечают за создание новых продуктов, IOT, цифровые сервисы, разработку, инфраструктуру, стратегию и развитию бизнеса.

Подавать заявки на участие можно до 10 октября 2019 года.

Говоря о технической части проекта, стоит отметить, что в лабораторном помещении будет установлено оборудование китайского поставщика Huawei, работающее в диапазоне миллиметровых волн (b257 с возможностью задействования полос 100, 200 и 400 МГц), включая активную антенную систему AAU. База подключена к ядру опорной сети EPC+ Huawei. Система не поддерживает выход в интернет.

Стороны инвестируют в создание лаборатории до 20 млн рублей. В качестве результатов проекта будут рассматриваться разработки студентов, которые можно будет взять за основу для внедрения коммерческих услуг, кроме того, в МегаФон планируют предложить работу в компании наиболее талантливым участникам проекта.

Проект в С.-Петербурге первый из нескольких, планируется реализовать аналогичные проекты в ряде других вузов, в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и в других городах.

В Петербурге действует также Центр инноваций МегаФона, где развернут фрагмент сети 5G и идут тесты различного назначения. МегаФон приглашает заинтересованные стороны к совместному тестированию в лаборатории технологии 5G и решений на ее основе.

Такие начинания считаю правильными и полезными. Крупные, отраслеобразующие игроки, могут и должны участвовать в процессе подготовки специалистов. Причем не только на уровне выделения грантов или стипендий, но и в обеспечении доступа будущих специалистов к реальному оборудованию и знакомству студентов не с оторванными от жизни теориями, но с актуальными задачами, стоящими перед участниками рынка. Эти вложения могут обернутся для компаний более высоким качеством будущих кадров. В этом плане такие проекты это не такая уж и благотворительность, скорее речь идет о реализации стратегии, выигрышной для обеих сторон.

пресс-релиз компании МегаФон

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