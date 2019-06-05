Телеком: МегаФон создает цифровую лабораторию 5G в СПбГУ

05.06.2019, MForum.ru

Вряд ли кто-то будет спорить, что современное вузовское образование зачастую не поспевает за стремительным развитием цифровых технологий. Участники рынка ощущают острую потребность в квалифицированных специалистах. Один из вариантов их получения - совместные проекты с вузами. В телекоме это давно опробованный и вполне эффективный формат. Сегодня МегаФон и СПбГУ объявляют о создании Цифровой 5G-лаборатории.

Идея понятная. Сколько не учи теорию, без практики работы с реальным оборудованием настоящих знаний не получишь, любовью к профессии не проникнешься. В Цифровой лаборатории 5G будет организована тестовая зона "пятого поколения". Здесь студенты смогут проводить разработку и тестирование цифровых продуктов на основе технологии 5G. Также доступны для них окажутся изучение работы технологии в радиочастотном спектре, интерфейсы радиосети 5G, эксперименты в области скорости передачи данных в сети 5G и задержек распространения сигнала. В программе - управления ресурсами, распределенные вычисления и другие темы.

Лаборатория расположится в кампусе "Михайловская дача" Высшей школы менеджмента СПбГУ.

Чтобы учеба не отрывалась от реальной операторской практики, МегаФон будет содействовать университету в подборе актуальных тем для научных исследований и выпускных квалификационных работ студентов СПбГУ. Специалисты оператора помогут с разработкой специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.

Пара цитат участников проекта из пресс-релиза компании:

«У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал. Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов», замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак.

«Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России», — отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.

Такие начинания считаю правильными и полезными. Крупные, отраслеобразующие игроки, могут и должны участвовать в процессе подготовки специалистов. Причем не только на уровне выделения грантов или стипендий, но и в обеспечении доступа будущих специалистов к реальному оборудованию и знакомству студентов не с оторванными от жизни теориями, но с актуальными задачами, стоящими перед участниками рынка. Эти вложения могут обернутся для компаний более высоким качеством будущих кадров. В этом плане такие проекты это не такая уж и благотворительность, скорее речь идет о реализации стратегии, выигрышной для обеих сторон.

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теги: телеком МегаФон 5G пятое поколение