Пресс-релиз: Микроэлектроника для IoT и 5G

MForum.ru
18.11.2017,
16 ноября 2017 Микрон представил направление развития отечественной электронно-компонентной базы для сервисов IoT и 5G в рамках форума «5G Future Russia 2017», организованного информационно- аналитическим агентством TelecomDaily.
«В условиях цифровой экономики во всем мире меняется структура рынка микроэлектроники. В предыдущее десятилетие основной рост спроса создавали сегменты ПК и смартфонов, которые требовали однотипных чипов. Для Интернета вещей необходимо большое разнообразие специализированных функциональных микросхем с низким энергопотреблением, существенная часть из которых может быть разработана под технологические процессы наших фабрик и стать глобальным драйвером для российского производства, при условии соответствующего государственного регулирования, - отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон», - Необходимо выстраивать производственные цепочки внутри страны, иначе Россия останется донором квалифицированных инженеров и финансов для зарубежных вендоров, поставляющих сюда готовые решения».
По прогнозам, проникновение устройств 5G составит до 50% от общего количества устройств IoT. При этом более половины изделий микроэлектроники для интернета вещей – это чипы с нормами до 90нм, которые могут производиться, и в том числе отечественными предприятиями. Это является важным фактором технологической независимости, в том числе обеспечения безопасного хранения данных.
Данное направление является стратегическим для «Микрона». Производственные и научно- исследовательские мощности предприятия позволяют не только производить широкий спектр изделий ЭКБ для интернета вещей и сетей связи новых поколений, но и выступать технологической площадкой для российских инженеров, вузов и НИИ, которые занимаются разработками в области IoT.
Развитие ЭКБ - одно из ключевых направлений Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», где определены основные цели, задачи и направления развития в России цифровой экономики: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций, информационная инфраструктура и информационная безопасность.
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