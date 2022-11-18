NB-IoT: МТС разработала "тревожную кнопку" на базе NB-IoT

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NB-IoT: МТС разработала "тревожную кнопку" на базе NB-IoT

18.11.2022, MForum.ru

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МТС сообщает о разработке тревожной кнопки Smart Click. Одно нажатие и сигнал уходит в экстренную службу, к медикам, к каким-то специально обученным людям, смотря кто ее внедряет.

Сеть NB-IoT МТС отличается значительным покрытием, как правило, позволяя пользоваться кнопкой не только на открытой местности, но и в помещениях. Оборудование не требует специалистов для установки и обслуживания.

Решение состоит из трех элементов - непосредственно "кнопку" с приемопередатчиком NB-IoT, доступ к платформе IoT HUB и пакет трафика.

Нажимая кнопку, пользователь отправляет сигнал, который в зависимости от услуги означает "вызов сотрудника" или "тревога". Сигнал через сеть NB-IoT и платформу передается на смартфоны ответственных сотрудников или в диспетчерский центр.

Важный аспект, при попытке заглушить сигнал или повреждении устройства, платформа зафиксирует исчезновение устройства из эфира и сгенерирует тревожный сигнал.

Устройства работают от батареи 3 года или более.

 

 

Smart Click выпускается в 3-х вариантах исполнения:

Компактная версия. Может применяться на социальных объектах, например, в качестве тревожной кнопки в школе для передачи сигнала на пульт охранной компании или в качестве вызывной сигнализации в больницах. Умная кнопка, установленная в квартире, поможет людям, потерявшим способность к самообслуживанию, оперативно связаться с родственниками или социальной службой.

Уличное исполнение. Вызывное устройство помещено в металлический корпус, может работать в условиях улицы. Такие кнопки могут быть размещены, например, в парках для вызова охраны.

Трехкнопочный пульт. Можно использовать в производстве - например, для упрощенной коммуникации. Каждую кнопку можно снабдить подписью и задействовать соответственно.

«Основное преимущество IoT-решения от МТС «Smart Click» — универсальность. Устройство может решать самые разные задачи: от общения с сервисным персоналом до вызова экстренных служб. Наш проект может качественно изменить систему экстренного реагирования, сократив затраты и время на ее разворачивание, а также упростив процесс. Конструкция умной кнопки позволяет установить ее в любом помещении, и в опасной ситуации такой гаджет может спасти жизнь», — рассказал руководитель Центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.

Пример внедрения - "умную кнопку" задействовала охранная организация "На Пульте". Решение используется в услуге охраны офисных помещений, круглосуточного мониторинга объектов коммерческой недвижимости, складских и жилых помещений. По сигналу с кнопки на объекты выезжает группа быстрого реагирования.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС образование искусственный интеллект образовательные системы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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