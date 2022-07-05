Рефарминг: Процесс отказа от 3G в России уже идет

05.07.2022, MForum.ru

Вымпелком активизирует рефарминг частот 2100 МГц. На этот раз речь идет о планах оператора переиспользовать все 15 МГц в диапазоне 2100 МГц в Москве и Подмосковье к сентябрю. Тему поднял КоммерсантЪ.

Диапазон 2100 МГц применяется в России для сетей 3G.

Что означает решение Вымпелком для абонентов? Как обычно, можно говорить о плюсах и минусах этого решения. Плюсов, безусловно больше.

Плюсы для абонентов

Полоса 2х15 МГц в диапазоне 2100 МГц — вполне солидная частотная полоса, которая теперь будет применяться для обслуживания пользователей смартфонов и других устройств с поддержкой LTE. Таких пользователей на сегодня на российских сетях — абсолютное большинство. Основная доля трафика передачи данных в сетях сотовой связи также приходится на этих пользователей. Для них пользование сетями LTE оператора билайн станет комфортнее - улучшится покрытие, вырастут средние скорости передачи данных, доступные абонентам. Повысится доступность голосовой связи в режиме VoLTE.

Минусы для абонентов

Где-то в Московском регионе заплачут примерно 3% (оценка Дениса Кускова, Telecom Daily) пользователей смартфонов, которые умеют в 3G, но не умеют в LTE. Что же, у них теперь будет повод задуматься о смене своего раритетного аппарата. Стандарты приходят и уходят. 3G уже в шаге у двери, ведущей в Историю.

Ничего особо не изменится для владельцев «звонилок» с поддержкой GSM only. У них сохраняется возможность пользоваться своими устройствами, поскольку работает сеть GSM900 компании. Но, все же, стоит воспринимать рефарминг частот 2100 МГц, как «тревожный звоночек», если GSM900 и не выключат в ближайшие годы (что мало вероятно), то пользование голосовой связью в этом диапазоне может заметно «просесть» по качеству по сравнению с использованием звонков через мессенджеры и в режиме VoLTE через сети LTE.

Плюсы для оператора

В Вымпелком подсчитали, что переиспользование диапазона 2100 МГц обеспечило рост емкости сетей передачи данных компании на 50%. Понятно, что Москвой и Московской областью тема не будет исчерпана, частоты 2100 МГц слишком ценный ресурс, чтобы его продолжать держать под 3G. Вымпелком планирует до конца 2023 года переиспользовать эти частоты для 5G более, чем в 25 регионах России.

Минусы для оператора

Вероятно существуют B2B-клиенты компании, устройства которых работали в режиме 3G. Скорее всего, многие из этих устройств смогут продолжать работать в режиме GSM, но какие-то из них придется заменять. Возможно, оператору придется помочь своим клиентам с их заменой, или смягчить боль от их потери, например, предложением льготного использования устройств IoT/LTE или NB-IoT.

А что другие?

Рефарминг 2100 МГц под 4G различными темпами безусловно ведут и все другие федеральные российские операторы.

Перспективы 3G и диапазона 2100 МГц в России?

Отключить 3G в России вполне возможно, хотя в этом диапазоне все еще работает некоторое немалое количество устройств M2M/IoT. Особого смысла в громких заявлениях и резких действиях типа «выключаем через месяц» ни у кого нет, поэтому рефарминг частот 2100 МГц будет иметь характер, скорее «ползучий», постепенный.

Несомненно одно — частоты 2100 МГц в ближайшие годы хорошо послужат пользователям устройств LTE, а в дальнейшем их можно будет переиспользовать и под 5G.

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