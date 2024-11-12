Рефарминг: Российские операторы ведут рефарминг частот 3G и немножко - частот 2G

MForum.ru
12.11.2024,
С начала 2023 года доля использования технологии LTE в России выросла на 6,36 пп, с 90,14% до 96,5%. Такую оценку предлагает компания Vigo.
Это отражает не столько строительство слоя LTE, сколько активный рефарминг, который ведут российские операторы сотовой связи. В основном для LTE переиспользуют частоты 2100 МГц, но в некоторых регионах - и 900 МГц
Если покрытие сетей 3G в России сравнительно быстро сокращается, покрытие сетей LTE прирастает незначительно, в основном за счет УЦН и автодорог. Но зато уже существующее покрытие становится более связным, растет пропускная способность сетей.
Что касается диапазонов ниже 1 ГГц, то полностью отказаться от GSM операторам не позволяют 2 фактора.
Во-первых, есть немало людей, которые не хотят или не могут пользоваться смартфонами – их выбор это «звонилки», которые в основном поддерживают только GSM/3G. Соответственно, для их работы требуется поддержка хотя бы слоя GSM, раз уж от "костылей" 3G в РФ наконец-то отказываются. Учитывая, что число таких пользователей измеряется миллионами, выключать вслед за 3G и поддержку 2G, операторы не готовы.
Во-вторых, сохраняется немало устройств, подключенных за счет встроенных модулей GSM/3G. Их, конечно, давно стоило бы заменить на более современные модули LTE/5G, но учитывая неопределенность в этом вопросе из-за идей перехода на отечественное железо в РФ, с этим переходом мало кто торопится.
Операторы активно ведут рефарминг: МегаФон в 2024 году – в 75 субъектах РФ, ВымпелКом – в 53, t2 – в 42 регионах.
Казалось бы – все замечательно?
Но рефарминг – это решение из разряда «нам бы только ночь простоять, да день продержаться». Потребление трафика тоже растет – взять хотя бы манию установки камер видеонаблюдения. А потому, без вливания в пулы частот новых диапазонов, операторам не обойтись. Регулятор, к сожалению, в этой теме не проявляет ни решимости, ни активности – тема новых частот для 5G годами обсуждается без ощутимых позитивных результатов.
Расплачиваться за это будем мы с вами – более медленным обновлением технологий, более скромным ростом покрытия, запоздалым внедрением современных технологий.
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теги: рефарминг
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© Алексей Бойко,
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