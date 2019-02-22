Телеком: Hadden Telecoms: Операторы 5G в ближайшие годы будут опираться на сети 4G/LTE

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Телеком: Hadden Telecoms: Операторы 5G в ближайшие годы будут опираться на сети 4G/LTE

22.02.2019, MForum.ru

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В настоящее время в мире насчитывается 729 сетей LTE/LTE-A/LTE-A Pro, запущенных в коммерческую эксплуатацию в 220 странах, это оценка агентства Hadden Telecoms.

Hadden Telecoms: Операторы 5G в ближайшие годы будут опираться на сети 4G/LTE

Эти сети стали де-факто платформой предоставления услуг мобильного ШПД. Алан Хадден, директор Hadden Telecoms, уверен, что “Усовершенствованный ШПД , который позиционируется, как основной сервис, который будут предоставлять сети 5G на первом этапе, станет продолжением и развитием зрелых бизнес-моделей сетей 4G, которые лежат в основе глобального успеха систем 4G/LTE. Многие операторы настроены на продолжение инвестиций в развитие сетей 4G, наряду со строительством сетей 5G, поскольку они считают, что технология 4G будет оставаться основой услуг ШПД еще в течение долгого времени”.

Ключевые данные по итогам месяца:

729 операторов в 220 странах запустили услуги коммерческого доступа к сетям LTE / LTE-A. Несмотря на то, что в абсолютном большинстве стран уже запущены коммерческие услуги на базе сетей 4G, за последние 12 месяцев 61 оператор запустил сети 4G/LTE, что эквивалентно 9.1% годового роста.

Hadden Telecom

Полоса частот 1800 МГц бесспорно остается самой широко используемой полосой в мире для развертывания сетей 4G/LTE. Сегодня ее используют 337 операторов LTE, что эквивалентно 52% всех операторов. Далее по популярности идут 800 МГц (band 20) и 2600 МГц (band 7). Выраженным трендом стал рефарминг полос частот, которые до последнего времени использовались сетями 2G и 3G для сетей LTE/LTE-A. В частности, это касается полосы 2100 МГц (band 1) и полосы 900 МГц (band 8).

159 операторов в 80 странах используют спектр TDD для построения сетей LTE TDD, либо в рамках стратегии построения конвергентных сетей FDD-TDD (как российские операторы).

284 оператора предоставляют услуги сетей LTE-A/LTE-A Pro, это 40% от всех сетей LTE в коммерческой доступности.

Треть операторов LTE инвестируют в VoLTE. Из них 182 оператора, то есть каждый четвертый оператор LTE в мире, запустили поддержку голосовой связи VoLTE в 86 странах. 19 операторов внедрили сверхширокополосное кодирование звука EVS в 14 странах.

98 операторов LTE предоставляют поддержку VoWiFi (гослос через WiFi) в 52 странах.

Все быстрее развивается сегмент сотового интернета вещей (CIoT). Особенно значимое влияние оказывают глобально стандартизированные решения на основе LTE Cat-M1 и NB-IoT. Текущее состояние рынка:

  • 79 операторов запустили сети NB-IoT в коммерческую эксплуатацию в 45 странах;
  • 35 операторов запустили сети Cat-M1 в 25 странах
  • 23 операторы из числа упомянутых выше, развернули обе технологии в 20 странах

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теги: телеком пятое поколение аналитика статистика LTE

© Алексей Бойко, MForum.ru

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