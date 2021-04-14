Развитие сетей: Билайн завершил рефарминг диапазона 1800 под LTE в Приморье

14.04.2021, MForum.ru

Частоты 1800 МГц исторически использовались в России под GSM. По мере распространения технологии LTE, операторы переиспользуют все большую долю имеющихся у них частот 1800 МГц под LTE, этот процесс называют рефармингом частот. Голосовые услуги при этом обеспечивают технологии GSM 900, 3G 2100 и VoLTE.

Билайн сообщает о завершении рефарминга частот 1800 МГц в Приморье. Если до сих пор под LTE в этом диапазоне было занято 10 МГц, то теперь полоса выросла до 15 МГц, что позволило заметно нарастить средние скорости, доступные абонентам.

В частности, по данным оператора, мобильный интернет 4G Билайн стал быстрее в таких городах, как Владивосток, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Лесозаводск, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Большой Камень, Партизанск, Фокино, Дальнегорск, а также в деревнях и селах Приморского края:

⭐️ Анучинский район: с. Анучино, с. Виноградовка, с. Гродеково, с. Новогордеевка, с.Пухово, с. Староварваровка, с. Таежка, с. Шекляево, с. Нововарваровка, с. Старогвардеевка

⭐️ Кавалеровский район: пгт Горнореченский, пгт Рудный, с. Устиновка, с. Глубинное

⭐️ Лесозаводский городской округ: с. Донское

⭐️ Михайловский район: с. Михайловка, ПГТ Новошахтинский, с. Абрамовка, с. Васильевка, с. Григорьевка, с. Дубки, с. Кремово, с. Павловка, с. Первомайское, с. Песчаное, с. Ширяевка, с. Степное

⭐️ Надеждинский район: п. Новый, п. Де-Фриз, п. Зима Южная, с. Прохданое, п. Соловей Ключ, с. Вольно-Надеждинское

⭐️ Октябрьский район: с. Заречное, с. Новогеоргиевка, с. Синельниково-2, с. Струговка, с. Фадеевка, с. Чернятино, с. Запроточное

⭐️ Ольгинский район: п-в Балюзек, с. Пермское, с. Ракушка, с. Серафимовка, с.Тимофеевка

⭐️ Партизанский район: с. Владимиро-Александровское, с. Владимиро-Александровское, п. Волчанец, с. Екатериновка, с. Хмыловка, с. Голубовка

⭐️ Пограничный район: с. Богуславка, с. Жариково, с. Бойкое

⭐️ Пожарский район: пгт Лучегорск

⭐️ Спасский район: с. Александровка, с. Буссевка, с. Васильковка, с. Духовное, с. Зеленодольское, с. Кронштадтка, с. Нахимовка, с. Нововлажимировка, с. Новорусановка, с. Новосельское, ж/д ст Свиягино, с. Сосновка, с. Спасское, с. Степное, с. Чкаловское, с. Татьяновка, с. Гайворон

⭐️ Ханскайский район: с. Алексеевка, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка, с.Майское, с. Мельгуновка, с. Новоселище, с. Пархоменко, с. Троицкое, с. Люблино, с. Новониколаевка, с. Октябрьское, с. Платоно-Александровское, с. Турий Рог, д. Царевка, с. Достоевка, с. Яковлевка

⭐️ Хорольский район: с. Вознесенка, с. Дальнезаводское, с. Лучки, пгт Ярославский

⭐️ Шкотовский район: с. Анисимовка, с. Новонежино, с. Новороссия, п. Подъяпольский, с. Романовка, пгт Смоляниново, с. Центральное, пгт Шкотово, п. Штыково, с.Стеклянуха

⭐️ Яковлевский район: ж/д ст Варфоломеевка, с. Варфоломеевка, с. Новосысоевка, с. Покровка, ж/д ст Сысоевка, с. Старосысоевка.

В Приморском крае операторы весьма активны в использовании под LTE самых разных из доступных им частотных диапазонов. У Билайна ресурс для дальнейшего наращивания емкости сети LTE в виде возможности задействовать в Приморье под LTE частот в диапазоне 2100 МГц, 800 МГц, а также 2500-2600 МГц (band 38).

Используемые для LTE частоты в Приморском крае

Диапазон band 1 band 3 band 7 band 8 band 20 band 31 band 38 band 39 band 40 МТС Y Y Y Y Билайн Y Y Y МегаФон Y Y Y Y Y Tele2 Y Y Y Y



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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Приморский край рефарминг