Развитие сетей: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE в Белгородской области

MForum.ru
14.04.2023,
В столице и пяти районах Еврейской АО выросло покрытие мобильного интернета LTE, сообщает МегаФон. Более 150 тысяч горожан и сельчан, живущих на этой территории, получили улучшенное качество 4G МегаФон.
Директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков:
«билайн развивает сеть 4G в Белгородской области, совершенствуя качество предоставляемых услуг и внедряя новые сервисы. Запуск VoLTE обеспечивает четкость звуковой связи и быстрое соединение. Технология работает на почти на всех современных смартфонах, а значит, доступна большому количеству клиентов. Мы продолжим развитие сети в Белгородской области и будем внедрять новые решения».
Для подключения к VoLTE абонентам не требуется предпринимать какие-либо действия, если SIM-карта поддерживает LTE, а аппарат - технологию VoLTE. Проверить, поддерживает ли VoLTE ваше устройство можно на сайте оператора.
ВымпелКом продолжает расширять список территорий, на которых поддерживается VoLTE. На конец 2022 года их насчитывалось 43. Как видим, работы по расширению территорий, где оказывается услуга VoLTE поверх сетей LTE, продолжаются, а число таких территорий растет.
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Из истории Белгородской области
1957-1958 год. Белгород, улица цементников (сейчас пр. Мира). Одна из улиц восстановленного после 2-й мировой войны Белгорода застроена домами рабочих и служащих цементного завода. Автор фото: Тарасевич Всеволод Сергеевич. Источник: bookoldsru.
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теги: Вымпелком билайн VoLTE Белгородская область развитие сетей
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