Развитие сетей: ВымпелКом развивает поддержку VoWiFi - Белгородская область

MForum.ru
18.04.2023,
ВымпелКом продолжает активно наращивать число российских регионов, где обеспечивается поддержка услуги VoWiFi, на этот раз компания сообщает о запуске ее предоставления в Белгородской области.
Директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков:
«билайн наращивает сеть 4G, чтобы предоставлять клиентам качественный сервис. Но есть места, где сотовый сигнал слабеет по естественным причинам. Например, в цокольных помещениях, где часто располагаются спортивные залы, магазины. Здесь на помощь и приходит VoWiFi». Если ваш телефон поддерживает функциональность VoWiFi, для ее активации необходимо включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Если SIM-карта куплена до 2016 года ее стоит обновить.
Тарификация вызовов и SMS через VoWiFi оплачивается по домашнему тарифу, независимо от того, где вы находитесь. Входящие - бесплатны. Подробнее обо всем этом можно почитать на сайте оператора.
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теги: Вымпелком билайн VoLTE Белгородская область развитие сетей
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