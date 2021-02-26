5G: МТС с партнерами развернул тестовую зону 5G в Сколково. Опять

MForum.ru
26.02.2021,
Не знаю, как у вас, а у меня упоминания о пилотных зонах 5G в России вызывают уже только раздражение. Смысла в их создании немного. Государство тормозит процесс создания сетей 5G в России, не давая операторам необходимые им частоты для 5G. Предположительно в надежде, что это поможет развить отечественное производство микроэлектроники и телеком-оборудования. Куда вымощена дорога благими намерениями, подсказывает известная пословица.
Тем не менее операторы не теряют оптимизма и готовы тратить небольшие средства на эксперименты, основная задача которых, скорее - пиар и способ в очередной раз напомнить о грустной ситуации с 5G в России. Вот и МТС с партнерами, Сколтехом и Фондом Сколково объявляют о расширении покрытия 5G на территории Центра Сколково. А именно, "развернута сеть 5G для ММК" (Международного медицинского кластера - так называют действующий здесь лечебно-диагностически и научно-образовательный центр).
Участники проекта запустили на оборудовании Huawei фрагмент пилотной сети 5G в диапазоне 4.9 ГГц. Сколько в ней базовых станций - одна или более, не сообщается. Предполагаю, что пока что одна.
UPD: Не ошибся. Это одна база, да и то мобильная, на шасси грузовика.
В пресс-службе МТС фотографии предоставить не осилили, к счастью их прислали из Сколтеха, автор фотографий - Александр Сиволобов, ЦК НТИ, спасибо.
В перспективе этот фрагмент сети охватит территорию, где сейчас завершается возведение комплекса зданий медицинского кластера. На первом этапе планируется реализовать на базе этого фрагмента сети круглосуточное HD-видеонаблюдение за стройкой. После завершения стройки комплекса зданий в помещениях ММК планируется развернуть indoor-покрытие 5G "для реализации различных сервисов и кейсов" в сфере телемедицины.
В общем, новизна всех происходящих событий... только в октябре 2020 года МТС уже заявлял о запуске на территории Сколково пилотной сети 5G. И что принципиально нового произошло? Добавилась еще одна базовая станция рядом со стройкой медцентра?
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теги: телеком пятое поколение 5G Huawei МТС Сколково Сколтех Фонд Сколково пилотные сети
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