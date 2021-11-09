5G: МТС запустила тестовую зону 5G для студентов

MForum.ru
09.11.2021,
МТС сообщает об открытии тестовой зоны 5G в Уральском федеральном университете (УрФУ). Сеть на базе решения Ericsson Radio System развернута в миллиметровом диапазоне частот (27 ГГц) в одном из корпусов УрФУ на улице Тургенева, 4.
К сети 5G mmWave могут подключиться студенты, аспиранты, преподаватели университета со своими пользовательскими устройствами, если они способны работать в диапазоне миллиметровых волн. Желающие могут воспользоваться смартфонами 5G от МТС. Студенты факультета информационных технологий смогут с помощью сети смогут тестировать технические решения для выявления различных вариантов использования связи 5G.
9 ноября состоялась презентация 5G лаборатории МТС. Планируется серия онлайн-лекций по темам ИИ, облачные технологии, нейросети, аналитика больших данных.
«Студенты смогут использовать сверхбыстрый интернет для тестирования своих разработок: дронов, робототехники, специальных технических решений для производственных площадок, разработок в направлении умного дома и умного города. Большинство этих технологий требует высоких и стабильных скоростей мобильного интернета. Уверен, что ребята уже знают, как можно использовать сети 5G в своих текущих проектах и смогут начать работу над новыми, которые до сегодняшнего дня были недоступны из-за ограничений в характеристиках передачи данных», – отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
МТС отличается от других участников рынка активностью в области тестирования 5G, в частности, компания демонстрирует самую высокую активность в плане запуска пилотных зон, ей же принадлежит больше масштабных проектов в области 5G.
Запуски коммерчески доступных сетей 5G в России на сегодня сдерживается только позицией государства, которое все еще не выделило операторам большой четверки необходимые для развертывания сетей пятого поколения частоты в диапазоне 3.4-3.8 ГГц, не обеспечило другую необходимую регуляторику. Растет отставание нашей страны от стран, где сети 5G обслуживают уже миллионы абонентов и множество бизнесов. Хочется верить, что эта ситуация еще найдет решение в нашей стране, а когда-нибудь и оценку действий, связанных с задержкой запусков.
--
теги: телеком пятое поколение МТС пилотные сети Свердловская область
--
Публикации по теме:
17.09. [Новости компаний] 5G: МТС построила для Сбера две пилотные зоны 5G в Москве / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] IIoT: МегаФон тестирует систему позиционирования на ММК / MForum.ru
20.07. [Новости компаний] 5G: МТС, Ericsson и MediaTek протестировали агрегацию частот 5G в диапазонах 1800, 2100 и 4.8-5.0 ГГц / MForum.ru
28.06. [Новости компаний] Конспекты: Текущая ситуация с 5G в мире глазами Qualcomm / MForum.ru
09.06. [Новости компаний] 5G: МТС и Ericsson показали скорость 3.5 Гбит/c на сети 5G в Иннополисе / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A16K представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Hisense F60 5G представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: TD Tech N8 Pro – Huawei Nova 8 Pro, но с 5G / MForum.ru
04.11. [Не сотовые] Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaoxin Pad Pro 12.6 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru