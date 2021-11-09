5G: МТС запустила тестовую зону 5G для студентов

MForum.ru

5G: МТС запустила тестовую зону 5G для студентов

09.11.2021, MForum.ru

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МТС сообщает об открытии тестовой зоны 5G в Уральском федеральном университете (УрФУ). Сеть на базе решения Ericsson Radio System развернута в миллиметровом диапазоне частот (27 ГГц) в одном из корпусов УрФУ на улице Тургенева, 4.

 

 

К сети 5G mmWave могут подключиться студенты, аспиранты, преподаватели университета со своими пользовательскими устройствами, если они способны работать в диапазоне миллиметровых волн. Желающие могут воспользоваться смартфонами 5G от МТС. Студенты факультета информационных технологий смогут с помощью сети смогут тестировать технические решения для выявления различных вариантов использования связи 5G.

9 ноября состоялась презентация 5G лаборатории МТС. Планируется серия онлайн-лекций по темам ИИ, облачные технологии, нейросети, аналитика больших данных.

«Студенты смогут использовать сверхбыстрый интернет для тестирования своих разработок: дронов, робототехники, специальных технических решений для производственных площадок, разработок в направлении умного дома и умного города. Большинство этих технологий требует высоких и стабильных скоростей мобильного интернета. Уверен, что ребята уже знают, как можно использовать сети 5G в своих текущих проектах и смогут начать работу над новыми, которые до сегодняшнего дня были недоступны из-за ограничений в характеристиках передачи данных», – отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

МТС отличается от других участников рынка активностью в области тестирования 5G, в частности, компания демонстрирует самую высокую активность в плане запуска пилотных зон, ей же принадлежит больше масштабных проектов в области 5G.

Запуски коммерчески доступных сетей 5G в России на сегодня сдерживается только позицией государства, которое все еще не выделило операторам большой четверки необходимые для развертывания сетей пятого поколения частоты в диапазоне 3.4-3.8 ГГц, не обеспечило другую необходимую регуляторику. Растет отставание нашей страны от стран, где сети 5G обслуживают уже миллионы абонентов и множество бизнесов. Хочется верить, что эта ситуация еще найдет решение в нашей стране, а когда-нибудь и оценку действий, связанных с задержкой запусков.

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теги: телеком пятое поколение МТС пилотные сети Свердловская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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