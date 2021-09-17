5G: МТС построила для Сбера две пилотные зоны 5G в Москве

17.09.2021, MForum.ru

Число пилотных проектов 5G МТС измеряется десятками. Очередные два пилота интересны тем, что одна из сетей - это индор, а не привычный уже аутдор, с которым уже вволю поигрались все операторы.

Индор зона 5G 4.9 ГГц развернута внутри новой штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте, д. 32 корп. 1 и предназначена для пользователей 5G-совместимых смартфонов. Которых... не то, чтобы нет, но очень, очень немного на руках российских пользователей. Так что пока что эта сеть доступна всем в безлимитном варианте и без ограничений скорости. Благо пользователей, что называется, кот наплакал.

В любом случае кейс полезный, интересный.

Вторая зона 5G создана возле офиса Сбера на проспекте Андропова, д. 10а и предназначена для тестирования беспроводных сервисов экосистемы Сбера, включая беспилотные решения для транспорта. О каких-то особых отличиях этой сети от других, я не знаю.

пресс-релиз МТС

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