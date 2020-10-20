5G: МТС будет облучать 5G в Сколково

20.10.2020, MForum.ru

Сколько бы не протестовали отдельные граждане против 5G, операторы найдут способ, как добраться до населения со своими опасными игрушками. Примерно так я начал бы текст, если бы вдруг примкнул к лагерю невежд и тех, кто наживает на теме "опасности 5G" материальный или нематериальный капитал. Так что шутки в сторону, тем более, что у ряда людей опасения 5G стали болезненной навязчивой идеей.

Итак, МТС сообщает о запуске на территории Сколково пилотной сети 5G "для тестирования разработок в области технологий 5G и создания на их основе отечественных перспективных индустриальных ИКТ-решений и сервисов с привлечением резидентов Сколково и индустриальных партнеров Сколтеха".

Что же, пилотной зоной 5G москвичей не удивить, у нас в городе их хватает ("вот поэтому мы все такие злые", как поется в одной веселой песенке). Да и в Сколково это не первая пилотная зона, 5G от Билайн появился здесь годом ранее.

Зона 5G МТС запущена с использованием непопулярной, но милой сердцу российских чиновников полосы 4.9 ГГц. Есть и важная особенность, которая придает данному кейсу определенную интересность - в разработанную в Сколково базовую станцию (!!) залито отечественное ПО также разработанное в Сколково (!!). Есть и третья особенность - это ПО отвечает "международным открытым стандартам радиодоступа OpenRAN" (ну, так написано в совместном пресс-релизе).

Интересно было бы заглянуть под панели этих коробочек... не уверен, что внутри нашлось бы много отечественных компонентов.

В общем, вы поняли - МТС и Сколтех займутся здесь разработкой пресловутых российских промышленных решений 5G, а также аппаратно-программных комплексов для сетей нового поколения на основе Open RAN. В том числе есть планы на тестирование взаимодействия отечественного железа и ПО 5G с другими системами оператора и с различными абонентскими устройствами.

Кроме этого, в Сколково будет и куда более привычное оборудование - от китайской Huawei. Пока что это одна аутдорная базовая станция, но затем их станет почти два десятка, чтобы "накрыть" всю территорию Сколкова. Так что зона 5G будет вполне рабочей, "облучения" хватит на всех желающих поиграться с новой технологией.

Что же, тесты и эксперименты это всегда здорово. Тем более, когда на это есть средства. Лишь бы это не тормозило процесс запуска и развития в России надежных сетей 5G. Потому что тесты-тестами, а качественные услуги связи 5G скоро станут абсолютно необходимыми и в России.

Как думаете, Ericsson и Huawei уже должны начинать плакать по российскому рынку? Или пока рано?

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теги: 5G пятое поколение пилотные зоны МТС Сколтех Сколково