5G: Tele2 запустила тестовую зону 5G в метро Казани

MForum.ru
10.06.2021,
Тестовая зона в метрополитене Казани запущена на решении Nokia на частотах mmWave 24,25 - 29,5 ГГц, точная ширина полосы не сообщается, но пиковые скорости достигают 3.8 Гбит/c. "Облучать" пассажиров подземки будут до конца 2021 года.
Абоненты Tele2 для которых Татарстан это домашний регион могут принять участие в открытом тестировании интернета 5G на платформах. Если, конечно, их аппараты поддерживают 5G. В этом случае они автоматически подключатся к новой сети.
Остальным предлагается оценить возможности 5G в метро, поехав на станцию Кремлевская. Там стоят роутеры 5G - Wi-Fi к которым можно подключиться. Несколько надуманная схема, чем это отличается от обычного роутера, который раздает по Wi-Fi интернет из обычной Ethernet-линии. В условиях перрона станции разницы нет.
Использование миллиметрового диапазона частот в метро - интересный опыт. Можно было бы все сделать и с использованием 3.4-3.8 ГГц, но регуляторы России не решаются дать соответствующее разрешение даже для метро, хотя именно в подземки традиционные заявления о том, что 5G 3.4-3.8 ГГц может помешать спутниковой связи, выглядят особенно цинично.
Ждем запуска 5G Tele2 / Ростелеком в московском метро? Это будет... забавно, учитывая, что и другие операторы хотели бы начать предоставление услуг 5G в метро Москвы хотя бы и с фиговым листочком "теста". Но, как обычно, может оказаться, что "никто другой за соответствующим разрешением не обратился, поэтому мы отдали эту возможность оператору Х".
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теги: телеком Tele2 Татарстан тестовые зоны пилотные зоны связь в метро пятое поколение
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