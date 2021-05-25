5G: В московском метро появится 5G - вот только чей?

25.05.2021, MForum.ru

Мэр Москвы сообщил 25 мая, что власти столицы начинают реализацию проекта по внедрению технологии 5G в метро Москвы.

«Сегодня восемь полигонов в Москве, где апробируется 5G. Мы начинаем большой проект по проникновению 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире», — рассказал Собянин в рамках онлайн-форума Smart Cities Moscow 2021.

Билайн оперативно отозвался на эту новость предложением:

"Билайн не так давно завершил модернизацию мобильной сети в Москве, подготовив ее к запуску 5G, а через несколько дней мы объявим о завершении проекта масштабного строительства сети 5G-Ready на всех станциях, переходах и тоннелях московского метрополитена.

Мы готовы поддержать инициативу мэра Москвы и запустить 5G метро в кратчайшие сроки, как только это станет возможным.

Внедрение решений для цифровизации деятельности метрополитена на базе сетей 5 поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Стоит отметить, что оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, а также технологию интернета вещей NB-IoT и на базе построенной сети связи оказываются услуги как пассажирам, так и самому метрополитену".

В МегаФон также готовы участвовать в тестировании 5G в московском метро:

"Мы заинтересованы и готовы к участию в тестировании 5G в метро как в Москве, так и в других городах. Мы считаем, что оптимальным для тестовых зон будет диапазон 3,4-3,8 ГГц – он позволит не создавать помех действующим радиосредствам на поверхности. Мы уже обратились в ГКРЧ с просьбой о выделении полосы 3,4-3,8 ГГц для метрополитенов в городах-миллионниках. Надеемся на положительное решение комиссии".

В МТС заинтересованы в развитии 5G в московском метро, компания комментирует:

"МТС завершила строительство сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена еще в 2019 году и на сегодняшний день 98,5% интернет-трафика в Московском метро передаются по сети LTE, что позволяет обеспечить равные условия для пользования интернета в наземном и подземном видах транспорта по покрытию и доступу к сети. Максимальная скорость передачи данных в сети 4G МТС на станциях метро достигает 300 Мбит/с. В текущем году все оборудование МТС в Московском метрополитене будет уровня 5G ready. МТС заинтересована в как можно более скором строительстве сетей 5G в метро".

В Ростелеком не комментируют заявление мэра, но по теме 5G в метро заявили:

"Подтверждаем, что «Ростелеком» подал в ГКРЧ заявку на разрешение провести тестирование 5G (на частотах дочерней компании «Фрештел») в метро.

Такое тестирование на реальной высоконагруженной площадке позволит отработать новые цифровые сервисы и решения на базе 5G до официального появления коммерческих сетей. Таким образом, с появлением коммерческих сетей будет возможность развернуть новые сервисы и обеспечить получение бизнес-эффектов отраслевым заказчикам в самые короткие сроки. В условиях, когда во многих странах мира активно строятся сети пятого поколения, открывая новые перспективы для корпоративных и частных клиентов, российский бизнес находится под угрозой потери конкурентоспособности, не имея возможности наращивать 5G-компетенции".

Думаю, что в любом случае речь идет лишь о тесте 5G в метро, а не о развертывании коммерчески доступной сети 5G. 5G в России - это давно не телеком, а политика, и власти мэра недостаточно, чтобы эту ситуацию изменить. Максимум, что смогут московские власти - развернуть тестовую сеть 5G. Другой вопрос - чьими силами.

В целом поражает, почему столь значимые проекты окутаны каким-то ореолом таинственности, а не являются полностью прозрачными. Также будет непонятным и любой иной исполнитель проекта 5G в метро, если это не будут все операторы "большой четверки", которые уже развернули в метро всю необходимую инфраструктуру и в целом являются наиболее опытными участниками рынка с опытом качественного оказания услуг, как в метро различных российских городов, так и в целом по России.

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теги: телеком пятое поколение связь в метро Московский регион Москва