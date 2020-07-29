5G: Билайн разворачивает в московском метро оборудование 5G-ready

MForum.ru
29.07.2020,
В 2020 году стартовал проект, в рамках которого Билайн начал массированное строительство сети 5G-ready в московском метрополитене. За три года планируется обеспечить непрерывное покрытие сети на всех станциях, в тоннелях, а также в переходах в московском метро. Размер инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Основной объем работ планируется завершить до конца 2020 года.
Сеть 5G-ready это сеть, которая работает по технологии LTE, но в любой момент может начать обслуживание также и в стандарте 5G. Соответствующее оборудование для развертывания этой сети закупается у компании Huawei. Оборудование LTE компании уже установлено на 61 из 218 подземных станций.
Когда может быть включена поддержка 5G в метро?
Технологически - в любой момент. Юридически - зависит полностью от невнятной на сегодня позиции государства, которое годами не может определиться, ни с выдачей частот операторам, ни с подготовкой необходимых нормативных документов.
В любом случае, мобильная связь и интернет в метро станут в ближайшие месяцы еще лучше и можно будет чем далее, тем более, забыть о позорных годах доминирования в московском метро убого реализованных услуг на базе Wi-Fi.
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Список запущенных в мире сетей 5G можно посмотреть на MForum.
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теги: 5G пятое поколение связь в метро Билайн ВымпелКом 5G-ready
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