5G: Ростелеком сообщает о запуске пилотной зоны 5G mmWave в Боткинской больнице

MForum.ru

5G: Ростелеком сообщает о запуске пилотной зоны 5G mmWave в Боткинской больнице

22.12.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Ростелеком сообщает об открытии "индустриального полигона" 5G mmWave на базе Боткинской больница.

 

фото - пресс-службы Ростелеком

 

На деле, это очередная пилотная зона 5G, таких в России уже немало. "Боткинская" зона 5G создана с использованием диапазона миллиметровых волн, то есть к предстоящим (?) массовым запускам 5G она имеет слабое отношение. Но, в целом, конечно, не помешает. Лишний повод вспомнить о том, что в России нет частот, пригодных для запуска массовых сетей 5G. Технически за эксплуатацию оборудования 5G на "индустриальном полигоне" отвечает Tele2.

Желающих приглашают тестировать свои разработки "в реальных условиях".

Кто выступил поставщиком решения 5G - не сообщается. Российские решения для миллиметрового диапазона 5G мне неизвестны, так что вероятно, речь об одном из крупных международных вендоров.

Пресс-релиз компании

--

теги: телеком пилотные зоны 5G mmWave Ростелеком миллиметрового диапазона Tele2

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

02.12. [Новости компаний] 5G: Компоненты: Renesas представила микросхемы трансиверов с повышенной мощностью / MForum.ru

09.11. [Новости компаний] 5G: МТС запустила тестовую зону 5G для студентов / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos zero6 с дисплеем 240 Гц представлен официально / MForum.ru

29.06. [Новости компаний] Конспекты: 5G SA. 5G SA mmWave и новости Qualcomm на MWC2021 / MForum.ru

28.06. [Новости компаний] Конспекты: Текущая ситуация с 5G в мире глазами Qualcomm / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:06 ABloud Тема: Безопасный город (19.11.2021)
[IoT. Безопасный город. Ростовская область] Первая на Юге: «Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области Пресс-релиз через ...
Вчера 18:23 ABloud Тема: MVNO (Mobile Virtual Network Operator). mvno operators (30.01.2005)
[MVNO. MVNE. Покупка активов] «Ростелеком» приобрел провайдера MVNE-платформы Пресс-релиз через MForum.ru, Москва, 22 декабря 2021 года. Группа «Ростелеком» (moex: rtkm, rtkmp; otcqx: rosyy), ...
Вчера 17:25 ABloud Тема: Распознавание лиц (07.11.2021)
[Облачные услуги. B2B. Видеоаналитика. Безопасность] Облачные технологии МТС обеспечат безопасность в уфимских магазинах 22 декабря 2021 г., Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – пао «мтс» ...
Вчера 15:54 ABloud Тема: Промышленные роботы (23.04.2015)
[Применение промышленных роботов. Сортировка. Упаковка] Благодаря роботам ABB интернет-аптека Apotea повысила производительность на 30% Пресс-релиз, через RoboTrends.ru. Три робота ABB, ...
Вчера 14:07 ABloud Тема: Пилотные зоны 5G (22.11.2021)
[Пилотные зоны 5G] Первый в стране 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы Москва, 22 декабря 2021 года, пресс-релиз через MForum.ru. В Москве открылся первый в России индустриальный ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru

16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru

13.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: