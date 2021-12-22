5G: Ростелеком сообщает о запуске пилотной зоны 5G mmWave в Боткинской больнице

MForum.ru
22.12.2021,
Ростелеком сообщает об открытии "индустриального полигона" 5G mmWave на базе Боткинской больница.
фото - пресс-службы Ростелеком
На деле, это очередная пилотная зона 5G, таких в России уже немало. "Боткинская" зона 5G создана с использованием диапазона миллиметровых волн, то есть к предстоящим (?) массовым запускам 5G она имеет слабое отношение. Но, в целом, конечно, не помешает. Лишний повод вспомнить о том, что в России нет частот, пригодных для запуска массовых сетей 5G. Технически за эксплуатацию оборудования 5G на "индустриальном полигоне" отвечает Tele2.
Желающих приглашают тестировать свои разработки "в реальных условиях".
Кто выступил поставщиком решения 5G - не сообщается. Российские решения для миллиметрового диапазона 5G мне неизвестны, так что вероятно, речь об одном из крупных международных вендоров.
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теги: телеком пилотные зоны 5G mmWave Ростелеком миллиметрового диапазона Tele2
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