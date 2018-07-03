Телеком: МТС рассказала о тестах скорости 5G в лаборатории Nokia в Москве

MForum.ru
02.09.2019,
Вы уже знаете, что МТС 29 августа 2019 года запустила двухдиапазонные пилотные зоны 5G на ВДНХ в Москве и в Кронштадте. Напомню, задействованы частот 28 ГГц и 4.9 ГГц с использованием решения 5G Huawei.
А сегодня МТС пиарит результаты, которые были достигнуты в лаборатории Nokia с использованием пилотной сети МТС 5G также в миллиметровом диапазоне. Странная информация, у компании нет других пилотных зон, кроме Кронштадта и ВДНХ, так что по сути речь идет просто о тестах в лаборатории Nokia, возможно с использованием частот, выделенных МТС под 5G, или быть может, с использованием сети LTE компании. Но пилотной сети МТС 5G в районе лаборатории Nokia нет, это стоит понимать.
Особенность теста в том, что в нем применяются не какие-нибудь инженерные терминалы или какие-нибудь малосерийные мобильные роутеры 5G/Wi-Fi, но предкоммерческие смартфоны 5G Samsung Electronics. Эти аппараты задействованы для тестирования сети 5G в миллиметровом диапазоне волн, в 28 ГГц.
Видео:
746 Мбит/c даунлинк и 59 Мбит/c аплинк. Пока что достаточно скромно, учитывая, что задействован диапазон миллиметровых волн.
Задержка 10 мс, даже потери наблюдаются. И это в тепличных условиях лаборатории?
Впрочем, есть еще один ролик - здесь все посимпатичнее, скорости достигают 2.1 Гбит/c.
Тесты проводились в Москве в лаборатории Nokia в миллиметровом диапазоне (28 ГГц) на базе коммерческого оборудования Nokia, включая системный модуль и антенные системы 5G AirScale, с использованием SIM-карт МТС и предкоммерческого смартфона Samsung S10 5G на базе платформы Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50.
Какие вопросы остались для меня без ответа:
- какая полоса использовалась в диапазоне 28 ГГц?
- какой диапазон использовался в качестве якорного в LTE? С какой полосой?
К сожалению, в МТС оперативно получить ответы на эти вопросы не удалось.
В любом случае лабораторные тесты 5G, проводятся ли они в Москве или в Хельсинки, уже не интересны, когда есть пилотные зоны 5G на ВДНХ и в Кронштадте.
Мне интересны данные замеров в реальных городских условиях, на улице. Готов подъехать, чтобы взглянуть на такой текст своими глазами. Особенно на тест в диапазоне 4.9 ГГц, где сохраняется некая интрига - что же получится, заработает ли терминал Huawei Mate 20x в этом атипичном пока что для экосистемы устройств 5G диапазоне? Но из МТС пока что не зовут на такой показ. Стесняются, наверное.
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Давайте вспомним краткую пока что историю тестов-пилотов 5G в России
2019.08.30 МегаФон протестировал работу решения 5G Nokia в диапазоне n257. Базовая станция была настроена для работы в диапазоне с несущей частотой 26700 МГц. В тестах было установлено, что 5G в режиме Massive MIMO позволяет добиться скоростей передачи данных выше 5 Гбит/с. Пруфов с видео или хотя бы фото - нет. Тест проходил в Федеральном центре исследований и разработок МегаФона в С.Петербурге. Использовалось решение Nokia AirScale.
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теги: телеком пятое поколение МТС Nokia тесты терминалы Samsung 5G
© Алексей Бойко,
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