Телеком: МТС рассказала о тестах скорости 5G в лаборатории Nokia в Москве

MForum.ru

Телеком: МТС рассказала о тестах скорости 5G в лаборатории Nokia в Москве

02.09.2019, MForum.ru

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Вы уже знаете, что МТС 29 августа 2019 года запустила двухдиапазонные пилотные зоны 5G на ВДНХ в Москве и в Кронштадте. Напомню, задействованы частот 28 ГГц и 4.9 ГГц с использованием решения 5G Huawei.

А сегодня МТС пиарит результаты, которые были достигнуты в лаборатории Nokia с использованием пилотной сети МТС 5G также в миллиметровом диапазоне. Странная информация, у компании нет других пилотных зон, кроме Кронштадта и ВДНХ, так что по сути речь идет просто о тестах в лаборатории Nokia, возможно с использованием частот, выделенных МТС под 5G, или быть может, с использованием сети LTE компании. Но пилотной сети МТС 5G в районе лаборатории Nokia нет, это стоит понимать. 

Особенность теста в том, что в нем применяются не какие-нибудь инженерные терминалы или какие-нибудь малосерийные мобильные роутеры 5G/Wi-Fi, но предкоммерческие смартфоны 5G Samsung Electronics. Эти аппараты задействованы для тестирования сети 5G в миллиметровом диапазоне волн, в 28 ГГц.

 

Видео:

746 Мбит/c даунлинк и 59 Мбит/c аплинк. Пока что достаточно скромно, учитывая, что задействован диапазон миллиметровых волн.

Задержка 10 мс, даже потери наблюдаются. И это в тепличных условиях лаборатории?

Впрочем, есть еще один ролик - здесь все посимпатичнее, скорости достигают 2.1 Гбит/c.

Тесты проводились в Москве в лаборатории Nokia в миллиметровом диапазоне (28 ГГц) на базе коммерческого оборудования Nokia, включая системный модуль и антенные системы 5G AirScale, с использованием SIM-карт МТС и предкоммерческого смартфона Samsung S10 5G на базе платформы Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50.

Какие вопросы остались для меня без ответа:

- какая полоса использовалась в диапазоне 28 ГГц?

- какой диапазон использовался в качестве якорного в LTE? С какой полосой?

К сожалению, в МТС оперативно получить ответы на эти вопросы не удалось.

В любом случае лабораторные тесты 5G, проводятся ли они в Москве или в Хельсинки, уже не интересны, когда есть пилотные зоны 5G на ВДНХ и в Кронштадте.

Мне интересны данные замеров в реальных городских условиях, на улице. Готов подъехать, чтобы взглянуть на такой текст своими глазами. Особенно на тест в диапазоне 4.9 ГГц, где сохраняется некая интрига - что же получится, заработает ли терминал Huawei Mate 20x в этом атипичном пока что для экосистемы устройств 5G диапазоне? Но из МТС пока что не зовут на такой показ. Стесняются, наверное.

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Давайте вспомним краткую пока что историю тестов-пилотов 5G в России

2019.08.30 МегаФон протестировал работу решения 5G Nokia в диапазоне n257. Базовая станция была настроена для работы в диапазоне с несущей частотой 26700 МГц. В тестах было установлено, что 5G в режиме Massive MIMO позволяет добиться скоростей передачи данных выше 5 Гбит/с. Пруфов с видео или хотя бы фото - нет. Тест проходил в Федеральном центре исследований и разработок МегаФона в С.Петербурге. Использовалось решение Nokia AirScale.

 
2019.08.28 МТС сообщила о запуске пилотных сетей 5G в Кронштадте и на ВДНХ в Москве. Это сети 5G в диапазоне 28 ГГц и 4.9 ГГц. Задействовано по нескольку базовых станций для каждого диапазона (единицы штук). Сеть NSA, якорный диапазон LTE - 2100 МГц. Ширины полос неизвестны. Тесты оборудования на момент анонса - недоступны. Показа для СМИ не было. Заявленные достижимые скорости - до 1.2 Гбит/c (пруфа нет).    
 
2019.08.23 МегаФон провел киберспортивный турнир с использованием "пилотной зоны" в Москва-Сити. Не готов подтвердить существование пилотной зоны 5G в Москва-Сити на этот момент. Турнир был, прессу звали. В остальном никаких шансов убедиться в том, что 5G в показе действительно работало, у меня не было. Решение - Huawei. Терминал - все тот же комплект двухблочного CPE Hyuwei Pro  ODU+IDU на базе Balong 5G01, который показывал годом ранее Билайн. Может быть даже тот же самый комплект железа. Но доступ к радиооборудованию в показе не предоставлялся, поэтому ничего по-поводу этого показа сказать не могу, хотя и побывал там. Может быть сеть 5G работала, может быть в диапазоне 28 ГГц. Или в 26 ГГц. Или нет.

2019.08.08 Tele2 и Ericsson запустили пилотную зону 5G 28 ГГц в Москве на Тверской улице.
Первая в России сравнительно "масштабная" пилотная зона 5G, до этого были только разнообразные показы.
Диапазон 28 ГГц. NSA 5G + LTE. Аплинк через band 7. Более десятка базовых станций, одна из которых в салоне Tele2 на Тверской. Ericsson для пилота Tele2 привез оборудование, собранное на заводе в Эстонии, - антенные модули AIR 5121 B257A.
Смартфонами 5G в Tele2 почему-то не обзавелись, тестят с помощью мобильного хотспота Wistron WNC и инженерного терминала Ericsson.
Для тестов выделен 27600 - 27699,96 МГц, но по факту Tele2 использует полосу более 100 МГц, так что возможно задействованы также частоты, выделенные Ростелекому (это неточно).

2019.06.06 МегаФон и Tele2 показали первые 5G вызовы в С.Петербурге. Для звонка используются смартфоны Oppo Reno 5G. Сартфоны 5G, задействованные при звонках: Samsung Galaxy S10 5G; Oppo Reno 5G; Xiaomi Mi Mix 3 5G. Сетевое решение - Nokia AirScale. Показ проходил в Музее связи С.Петербурга. Не знаю, какой был задействован частотный диапазон, никакие технические параметры не сообщались. Плюс показа - использование реальных смартфонов, а не инженерных терминалов или хот-спотов.

2018.09.26 Билайн и Huawei показывает 5G в Москве. Задействовано решение Huawei HAAU 5213 64T64R, совмещенное с радиомодулем 5G, подключенное к модулю цифровой обработки BBU5900 с платой 5G. Система работала в Музее Москвы, в диапазоне 26.6-27.2 ГГц, была задействована полоса 100 МГц и MIMO64R64T, это часть диапазона band 258. Это позволило зафиксировать скорости около 2 Гбит/c. В качестве абонентского устройства был показан терминал, состоящий из радиомодуля и "колонки", раздающей Wi-Fi, на модеме Huawei Balong 5G01. Демонстрировался "голографический звонок", один из абонентов видел другого в очках дополненной реальности. Как видим, ясны все детали, ничего не скрывалось, показ проходил с участием СМИ, включая автора.

2018.07.09 МТС и Ericsson показали 5G 28 ГГц - одна тестовая БС в ГУМе (Ericsson 5G test bed) к которой через прототип мобильного терминала Intel были подключены 2 игровые VR-станции. Скорости и задействованная полоса в диапазоне 28 ГГц не названы, задержка 4 мс. МТС все же получила разрешение на демонстрации 5G с использованием частот 28 ГГц сроком на 45 дней и провела такие демонстрации в Москве и ранее в С.Петербурге (3.07). 

2018.04 МТС достигла в тестах 5G на стадионе "Открытие-Арена" скорости передачи данных 25 Гбит/с.

2018.07.03 МТС и Samsung показали работу сети 5G в реальных условиях. Демо-зона в музее связи Попова. Показаны прототип планшетов, CPE-роутер. Проверялись хендоверы. 

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пресс-релиз МТС

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теги: телеком пятое поколение МТС Nokia тесты терминалы Samsung 5G

© Алексей Бойко, MForum.ru

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