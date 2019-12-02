Телеком: Телеметрия: Билайн Бизнес и Микроника протестировали систему умного учета ресурсов для отелей

MForum.ru
02.12.2019,
Билайн Бизнес совместно с российским производителем комплексов телеметрии ООО "Микроника", Пермь, реализовали проект по учету ресурсов в отеле Sheraton в Саранске. Система предназначена для снижения издержек за счет контроля расхода электричества, горячей и холодной воды, газа. Система способна заметить загазованность воздуха.
Компании установили в отеле около 100 счетчиков холодной и горячей воды, газа и электричества. Показатели с них собираются автоматически, передаются по сети NB-IoT Билайн. Система работает полностью автономно, данные отображаются в личном кабинете или в мобильном приложении.
Александр Хомутинников, руководитель департамента продуктов М2М и интернета вещей ПАО «ВымпелКом»:
«Главный эффект внедрения такой системы умного учета для отелей – это снижение производственных расходов до двух раз. Поэтому мы ожидаем, что срок окупаемости для аналогичных систем не превысит 6 месяцев. При этом для нас было значима реализация кейса именно в Саранске. Таким образом мы поддерживаем инициативу Билайн Бизнес по развитию цифровой экономики в городах с населением 300-500 тысяч человек».
Юрий Птуха, коммерческий директор ООО «Микроника»:
«Преимущество нашего проекта не только в том, что мы полностью работаем на российском оборудовании и российских программах, уникальных по надежности и безопасности хранения данных. Мы с партнерами поставляем типовое комплексное решение: от развертывания сети и установки телеметрических приборов до поддержки в эксплуатации. Система универсальна, автоматизирован учет всех видов ресурсов. Протестировав её в отеле Sheraton, мы готовы к запуску коммерческих проектов с отелями и другими потребляющими ресурсы объектами по всей стране».
Технология NB-IoT быстро развивается в России. На август 2019 года у компании ВымпелКом уже более 3800 базовых станций с поддержкой NB-IoT (Москва + Юг). Задействованные частоты: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц.
"Ковровое" покрытие обеспечено в Москве и в Астраханской области. Частично ковровое - в Ростовской области, Краснодарском крае, Калмыкии, Адыгее и в Сочи. В остальных регионах, перечисленных в таблице - пока что небольшие пилотные зоны.
Используются решения NB-IoT Ericsson, Huawei и Nokia. Общая зона охвата - 84,5 тыс.кв.км.
Подробнее о технологии NB-IoT.
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