Телеком: Tele2 и Ericsson запустили пилотную зону 5G 28 ГГц в Москве на Тверской улице

08.08.2019, MForum.ru

Tele2 и Ericsson запустили пилотную зону 5G в диапазоне 28 ГГц на Тверской улице. На участке от Садового кольца до Кремля по заявлению оператора организовано сплошное покрытие. Используется NSA-режим (5G поверх LTE). Участники не сообщают число задействованных базовых станций 5G.

Сеть 5G в миллиметровом диапазоне частот это конечно очень любопытная игрушка, с которой смогут повозиться в Tele2. В частности, можно будет показывать чиновникам и зевакам высокие скорости передачи данных. Но обеспечить покрытие 5G в миллиметровом диапазоне частот, например, для всей Москвы - удовольствие, мягко говоря, недешевое. Не случайно частоты 28 ГГц пока что используются для 5G практически только в США. Окажется ли повторение американского опыта по-карману российским операторам? Постепенно, с годами, возможно. Но сегодня нашим операторам нужны совсем другие частоты под 5G - частоты в диапазоне 3.5 ГГц. А эти частоты им пока что государство предложить не спешит. Несмотря на понимание этой необходимости в правительстве и попытки достучаться с этой темой до президента страны.

Кроме того, какая разница, мобильный интернет какого поколения будет отключаться по мановению руки испуганных гуляниями москвичей чиновников? Впрочем, это другая тема, к технологиям имеющая мало отношения.

Можно вспомнить, что Tele2 и Ericsson в феврале 2019 года подписали соглашение об установке 50 тысяч базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и С.Петербург.

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теги: телеком Tele2 пятое поколение пилотные сети Москва Ericsson