Регулирование: Правила на установку опор сотовой связи в Подмосковье мешают строительству качественного покрытия

21.07.2023, MForum.ru

Операторам, того и гляди, придется тратить средства не на развитие действующей сети, а на перенос существующих опор из-за дилетантских или профанских ограничений, введенных в регионе.

Это вынудило «большую четверку» операторов сотовой связи направить письмо губернатору, узнали Ведомости. Основную проблему создают правила, запрещающие установку базовых станций оператора ближе 50 м от жилых домов и 150 м от объектов социальной инфраструктуры. Это сравнительно недавнее изменений, с 2017 по 2020 год в регионе действовали правила, по которым можно было устанавливать опоры не ближе, чем 1/3 от высоты опоры. Операторы предлагают вернуться к этой норме, ссылаясь на опыт Москвы, где нет ограничений на установку опор в зависимости от расстояний.

Уместно вспомнить, что опоры ничего не излучают и от того, близко или далеко размещена опора, ничего не зависит. Уровень электромагнитного излучения зависит от ориентации антенн базовой станции, а также от излучаемой мощности. Допустимый уровень излучения в жилых помещениях не должен превышать 10 мкВт/кв.см - в России действует такое ограничение. Превысить его, было бы желание, можно и с расстояния в 200 м. А можно уложиться в этот норматив и при установке базовой станции непосредственно на жилом объекте.

Мое мнение о данной проблеме - "все не так однозначно".

С одной стороны, если говорить об ЭМ-излучении, то попытки отрегулировать «опасность» базовых станций расстоянием опор от жилых помещений - дилетантство или профанация. С другой стороны, учитывая, что ветровая нагрузка в последние годы, похоже, растет, хочется быть уверенным, что никакие опоры или башни при падении не влетят в окно жилого дома или детского садика. А для этого неплохо бы оставить ограничение на удаленность опор от жилых помещений и соцобъектов. Я бы считал достаточным, если бы речь шла о высоте опоры, тогда при возможном падании она практически наверняка не накроет объект. Для области. (В Москве наличие такого правила не позволит обеспечить качественное покрытие).

Безусловно, при оценки «опасности» излучения ориентироваться следует на установленную СанПин норму уровня излучения в помещении, желательно измеренную, а не расчетную, а не на «магические цифры» расстояний от опоры до объекта.

Что еще волнует операторов?

Как оказалось, операторам сложно заключать контракты на размещения оборудования на опорах ЛЭП и наружного освещения. Почему? Эти объекты принадлежат государственным компаниями или муниципальным организациям - в силах государства эти процессы сделать простыми и стандартизованными. Ведь связь нужна всем, включая энергетиков и других госслужащих, так зачем вставлять палки в колеса тем, кто вам ее обеспечивает? Вот чем стоило бы заняться администрации области.

Может быть проблему заметят и в #Минцифры и поддержат операторов в их обращении к администрации Московской области?

Почему все это стало актуальным? Того и гляди, ранее установленные базовые станции, которые не соответствуют правилу «1/3 высоты» операторов заставят переносить. И это потребует от операторов очередных внезапных расходов, которые могут достичь миллиардов рублей. Может быть впору одуматься и переписать требование, а не ввергать операторов в расходы и не ставить под вопрос качество связи в регионе? Расходы операторов, напомню, вернутся к населению в виде еще большего повышения цен на услуги связи или в виде ухудшения ее качества из-за замедления темпов развития сетей. Оно нам надо?

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теги: регулирование Минцифры Московский регион Московская область установка опор прооблемы

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