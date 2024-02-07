Опросы: Москвичи в возрасте 55-71 активно используют смартфоны и мобильный интернет

MForum.ru
07.02.2024,
ВымпелКом и проект "Московское долголетие" провели интервью с 1200 москвичами в возрасте от 55 лет и выше, включая категорию 71+. Исследователей интересовало пользование смартфонами, мобильным интернетом, онлайн-сервисами.
Основные выводы рисуют любопытную картину:
Современные технологии в представлении старших повышают качество жизни. Только 4% отметили, что мобильные технологии усложняют жизнь;
Только 3% пользователей отмечают, что мобильный телефон им нужен для того, чтобы оставаться на связи с близкими. Это далеко не единственная причина, в целом от телефона ждут намного большего;
60% опрошенных считают, что смартфон - базовый инструмент безопасности; 49% вернутся за смартфонов, поняв, что забыли его дома.
Проникновение гаджетов:
75% клиентов в возрасте 56-70 лет пользуются устройством с сенсорным экраном, 61% аудитории предпочитает кнопочные телефоны, но это уже 71+;
57% и 37% продолжают использовать ноутбуки и стационарные ПК; умные устройства и датчики для дома и дачи не пользуются особым интересом старшего поколения - 4% и 2%
Проникновение мобильного интернета:
62% подключаются к мобильному интернету, при этом среди абонентов возраста 56-70 лет таких 74%, а 46% — в возрасте 71+.
Почти четверть опрошенных используют более 10 ГБ интернет-трафика ежемесячно для видеозвонков, просмотра фильмов, общения в мессенджерах, отправления фото и видео и т.д.
Только 13% опрошенных заявили, что пользоваться интернетом с телефона им мешает недостаток навыков
Стремление к простоте и понятности
78% опрошенных стремятся к «простым и понятным вещам», что можно также отнести к векторам дальнейшего развития онлайн среды для старшего поколения. Уровень доверия к онлайн-сервисам и приложениям составляет 46%. Более половины опрошенных клиентов билайна отметили, что больше доверяют банковским приложением и государственным сервисам. А вот онлайн-магазинам и социальным сетям — менее 40%.
Доступ в интернет - прежде всего, ради пользы, а не ради развлечений
Среди самых популярных действий в интернете оказались поиск информации (74%), чтение новостей (73%), пользование мессенджерами (72%), приложениями банка (70%) и государственными сервисами (68%).
Данные билайн аналитики
На сегодняшний день 74% клиентов старшего возраста владеют смартфонами, преимущественно на базе ОС Android. Рост мобильного трафика в 2023 году составил год к году 20%, а количество активных пользователей выросло на 5,4%. Максимальный прирост по трафику — у маркетплейсов (в 3 раза), на втором месте — приложения для инвестиций (в 2 раза). Замыкает тройку лидеров категория «доставка продуктов», где трафик вырос за год в 1,5 раза.
Полную версию исследования можно найти здесь: beelinenow.ru
От себя добавлю, что данные исследования представляются мне вполне реалистичными - моему отцу почти 85 лет, он преподаватель ВУЗа, филолог, профессор и доктор наук, гуманитарий, далекий от техники и технологий. Но при этом активно пользуется ПК и смартфоном, поисковиками, сhatGPT, соцсетями, смотрит Youtube, слушает Яндекс Музыку, переписывается и звонит в Telegram и в WhatsApp. (И никогда не включает телевизор).
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теги: опросы билайн пожилые люди старший возраст
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