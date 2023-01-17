ШПД: Telefonica и Nokia испытали пробную версию 25G PON

17.01.2023, MForum.ru

Эта технология позволяет предоставлять клиентам услуги фиксированного доступа ШПД с пиковыми скоростями вплоть до 25 Гбит/с как в восходящем, так и в нисходящем канале.

Соответствующее решение предоставила Nokia. Это, в частности, оптоволоконные модемы и узлы доступа ISAM на чипсете Quillion.

25G PON - это существенный шаг вперед по сравнению с XGS-PON, которая поддерживает максимальную симметричную пропускную способность 10 Гбит/с и в настоящее время внедряется по всему миру по мере того, как операторы модернизируют свои устаревающие ВОЛС на основе GPON.

Важно, что для перехода на 256 PON по сути нужны только деньги на покупку решения Nokia, волокно, которое проложено для GPON или XGS-PON заменять не требуется.

В Nokia не собираются ограничиваться 25G. Компания уже показывала прошлым летом прототип 100G PON, разработанный в ее подразделении Bell Labs. В декабре 2012 года была организована демонстрация концепции 100G PON вместе с Etisalat. В Австралии госоператор NBN тестирует платформу Nokia Lightspan MF-14, которая способна поддерживать услуги 25G, 50G и 100G PON.

Конечно, технические тесты не означают, что уже завтра такие скорости станут доступны клиентам Telefonica. Как правило, разрыв между первыми тестами и коммерческой доступностью составляет несколько лет.

А вот когда такие технологии станут доступны в России ответить не просто. Посмотрим, что смогут предложить китайцы.

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теги: 25G PON 100G PON Nokia фиксированныйдоступ ШПД