Телеком: AT&T предоставила спецификации для создания роутеров сотовых сайтов

MForum.ru
09.10.2018,
Производители оборудования получили шанс обеспечить разработку устройства, которое AT&T развернет на более, чем 60 тысячах сайтов в ближайшие несколько лет.
Оператор объявил Open Compute Project, представив детальные спецификации роутера, который будет использоваться на каждой базовой станции. Это реферативный дизайн, который разработчики могут взять за основу собственной разработки.
Основные особенности:
Разработкой роутеров займется несколько ODM. ПО для управления роутерами разрабатывается непосредственно в AT&T на базе Vyatta Network Operating System. Часть компонентов NOS будет выпущено в виде открытого кода.
Объем передачи данных в сети AT&T - более 222 петабайт в средний рабочий день. Источник: about.att.com.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: пятое поколение AT&T роутеры оборудование
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
02.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Как в ВымпелКом относятся к технейтральности, и что думают о создании "инфраструктурного оператора" 5G в России / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: 5G на базе решения Huawei - показ Билайн в Москве. Устройства / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm и Ericsson объявили о звонке в сети 5G в миллиметровом диапазоне / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru