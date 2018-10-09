Телеком: AT&T предоставила спецификации для создания роутеров сотовых сайтов

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Телеком: AT&T предоставила спецификации для создания роутеров сотовых сайтов

09.10.2018, MForum.ru

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Производители оборудования получили шанс обеспечить разработку устройства, которое AT&T развернет на более, чем 60 тысячах сайтов в ближайшие несколько лет.

Оператор объявил Open Compute Project, представив детальные спецификации роутера, который будет использоваться на каждой базовой станции. Это реферативный дизайн, который разработчики могут взять за основу собственной разработки.

Основные особенности:

  • разделены ПО и железо, так что провайдер при необходимости может выбирать ПО от разных поставщиков;
  • поддерживаются интерфейсы с разными скоростями, в частности, традиционный 100М/1G и системы следующего поколения - 10G/25G на клиентской и 100G на стороне сети.
  • работа в диапазоне температур -40С до +65С
  • использование коммутационного чипа Broadcom Qumran-AX с глубоким буфером, способного поддержать широкую функциональность и QoS
  • поддержка контроллера управления базовой платой (BMC) для мониторинга состояния платформы и восстановления после сбоев
  • мощный ЦП для работы сетевой ОС
  • система синхронизации, которая поддерживает работу разнотипных входов и выходов, необходимых для различных технологий 5G.

Разработкой роутеров займется несколько ODM. ПО для управления роутерами разрабатывается непосредственно в AT&T на базе Vyatta Network Operating System. Часть компонентов NOS будет выпущено в виде открытого кода.

Объем передачи данных в сети AT&T - более 222 петабайт в средний рабочий день. Источник: about.att.com.

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теги: пятое поколение AT&T роутеры оборудование  

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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