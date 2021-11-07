Микроэлектроника: Задержки поставок компонентов стимулируют рост цен на конечную продукцию

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Микроэлектроника: Задержки поставок компонентов стимулируют рост цен на конечную продукцию

07.11.2021, MForum.ru

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Подъем цен на все - неминуем. Началось с "пандемии", затем возник дефицит компонентов, продолжилось внезапной нехваткой электроэнергии в различных регионах мира, а теперь в тренде - повышение цен на конечную продукцию, как электронную, так и неэлектронную.

 

 

В частности, такие вендоры, как Arista и Juniper сообщают, что им придется ожидать исполнения некоторых своих заказов вплоть до 80 недель (а это 560 суток), то есть они смогут получить необходимые им компоненты только в мае 2023 года. Как вы думаете, как это отразится на ценах на продукцию этих компаний?

Впрочем, первыми, кто поднимет цены на конечную продукцию, они уже не станут. Не так давно со ссылкой на рост сложности работы с цепочками поставок заявили Cisco и HPE.

У Juniper все пока что неплохо, по предварительным итогам 3q2021 выручка достигла 1,1 млрд долларов, что на 4 п.п. выше, чем годом ранее. Растет и портфель невыполненных заказов, их сейчас на $1 млрд больше, чем в конце финансового 2020 года.

В сложившихся условиях, даже те компании, которые вовсе этого не хотели, будут увеличивать цены на свою продукцию, чтобы защитить маржу прибыли. Это сделают и Arista с Juniper и, уверен, многие другие.

Ситуация на рынке позволяет компаниям все это делать. С одной стороны, они испытывают сложности с цепочками поставок, в которых дорожает продукция и растут сроки поставки. С другой стороны, растет спрос. Сейчас, в частности, ряд клиентов начал покупать коммутаторы 400G при том, что продукция 100G и 200G также продолжает пользоваться высоким спросом. Причина роста спроса - массовая цифровизация и исход в облака.

В этих условиях производители не ожидают, что повышение ими цен негативно скажется на спросе или их доходах, напротив, скорее всего их доходы продолжат расти. А вот конечным потребителям, нам с вами, придется за это заплатить.

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теги: микроэлектроника тренды рост цен

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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