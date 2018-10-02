Пресс-релизы: QTECH завершил формирование базовой линейки коммутаторов для корпоративного рынка

MForum.ru
02.10.2018,
Компания QTECH, российский разработчик сетевого и телекоммуникационного оборудования, заявила о завершении формирования базовой линейки коммутаторов для корпоративного рынка.
Линейка включает в себя коммутаторы ядра сети, доступа и агрегации, которые уже активно используются на корпоративном рынке для решения задач построения сетевых инфраструктур различной топологии и сложности.
По словам производителя, все коммутаторы QTECH обладают высокой степенью надежности, отказоустойчивости и высоким запасом работоспособности.
Оборудование производится с использованием собственных компонентов, а также комплектующих ведущих отечественных и мировых производителей. Базовый состав корпоративной линейки коммутаторов включает в себя четыре серии.
- Серия коммутаторов ядра QSW-98XX (9805, 9807, 9810) — это высокопроизводительные модульные платформы. Могут применяться для организации высокоскоростных уровней агрегирования и уровня ядра на крупном предприятии. Модули для этой серии: модуль управления, интерфейсный коммутационный модуль для шасси QSW-9810, интерфейсные модули (количество портов – от 48GE до 12 портов QSFP+), блоки питания, БП для интерфейсных модулей с PoE. Функционал серии на уровне агрегации и уровне ядра: QoS, VRRP, стекирование, L2VPN.
- Серия коммутаторов доступа QSW-4600 уровня L2+ представлена моделями на 12 портов, 28 портов и 52 порта и включает модели с поддержкой PoE (до 740Вт на коммутатор). Коммутаторы QSW-4600 могут работать со сменными блоками питания, поддерживают резервирование и стек до 8 устройств. Среди функций: Access Control List, Port Security, Rapid Link Detection Protocol, 802.1x, LACP и IP Source Guard.
- Серия коммутаторов агрегации QSW-6200 (L3) предназначена для организации высокоплотных уровней агрегирования и уровня ядра. Модели серии — на 32 (оптических или медных интерфейсов) и 52 порта, оснащены дополнительным модулем для стекирования и сменными блоками питания на 70 Вт. Имеется 4 встроенных 10Gb/s интерфейса.
- Серия коммутаторов агрегации QSW-6510 (L3) предназначена для организации высокоплотных уровней агрегирования и уровня ядра, а также для нужд ЦОДов. Модели серии — на 32 и 54 порта. Поддерживают 40GbE (QSFP+). Есть сменный блок питания на 460 Вт. Модули для этой серии: модуль вентиляторов FAN F, блок питания PWR-AC, блок питания PWR-DC.
Помимо линеек Enterprise и SMB, продуктовый портфель QTECH включает в себя серии промышленных коммутаторов линейки Industrial для применения
в сложных условиях эксплуатации. Сети передачи данных, построенные с использованием этих коммутаторов, соответствуют повышенным требованиям к виброустойчивости, электромагнитной совместимости, рабочему диапазону температур и пыле- и влагозащищённости.
В 2019 году производитель QTECH планирует добавить к базовым моделям корпоративной продуктовой линейки Enterprise коммутаторы с портами
100G, 5G и 2,5G, а также SDN-решения.
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теги: b2b коммутаторы QTECH
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