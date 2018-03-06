Итоги: Tele2 рассказывает об итогах года - все еще убыток

MForum.ru
06.03.2018,
Компания Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании в 2017 году.
Данные призваны демонстрировать движение компании к прибыльности - практически все значимые показатели, которые вынесены на суд общественности, растут. Это частично нивелирует тот печальный факт, что компания по-прежнему оставалась убыточной, тем более, что чистый убыток по итогам года всего ничего - каких-то 5.5 млрд руб.
На фоне роста показателя EBITDA на 83.9% (!), роста ARPU, абонбазы и операционной выручки, это позволяет предположить, что компания выйдет из "красной зоны" уже в этом году. Этому поспособствует и переезд московского офиса компании за МКАД, и другие меры, предпринятые компанией для ужесточения контроля расходов. А там уже можно будет и слиться с Ростелекомом, не повредив стоимости этой компании, а, напротив, нарастив ее. Для сравнения, у ВымпелКом EBITDA составляет 104,3 млрд руб.
Критики могут отметить незначительность роста абонентской базы, но мы знаем, что на зрелом и высококонкурентном рынке даже 1.6 млн человек за год, это достойный показатель. Компания отмечает, что часть прироста обеспечена положительным сальдо MNP, то есть к Tele2 приходит со своими номерами больше абонентов, нежели чем уходит. Что же, процесс вполне предсказуемый - реализуется отложенный спрос всех, кто собирался пользоваться услугами Tele2.
Выросло число пользователей мобильным ШПД, на 39% гг, это хороший показатель, отражающий усилия компании по развертыванию сетей LTE 1800. Пусть пока по числу охваченных LTE регионов компания и отстает от конкурентов, видно, что процесс идет - за год число регионов, где можно найти покрытие LTE Tele2 удвоилось до 50 регионов, и продолжает расти в 2018 год. Сейчас этот показатель достигает 55 регионов, что говорит о существенном (почти на три десятка) отставании по числу регионов с LTE от операторов большой тройки. Вместе с тем, среди еще не охваченных регионов не так уж много действительно "вкусных" территорий. Чисто с экономической точки зрения компании, возможно, и не так интересно выдвигаться в ряд еще не охваченных регионов, но к этому ее побуждают и лицензионные требования и ожидания клиентов, в том числе клиентом MVNO, что они смогут пользоваться услугами оператора на всей территории страны, а не каких-то ее фрагментов.
Проникновение смартфонов на сети компании занимали уже 53%, к сожалению, компания не обновила эти данные по итогам года.
Отметим, что строительство сетей LTE идет в основном в диапазоне 1800, это способ сравнительно дешевый, но в результате получаются сети, ограниченные в пропускной способности. По мере роста востребованности объемов передачи данных, такие сети могут быстро подойти к ситуации перегруженности трафиком, что не замедлит отразиться на пользовательском опыте. Впрочем, у компании еще будет время заняться реализацией своей лицензии на 10 МГц в диапазоне b7.
А вот о планах в отношении 5G пока что рассуждает почему-то Ростелеком, а не Tele2.
Проникновение пакетных планов составило 54% (+14 п.п. гг), это хороший показатель. Количество "активных" пользователей мобильным ШПД выросло до 39% (это абоненты, скачавшие от 10 МБ в месяц).
Хорошую подпитку доходам компании обеспечивает продажа пропускной способности сети Tele2 множеству MVNO-партнеров. В 2018 году по мере роста их абонентских баз, доходы Tele2 от этой составляющей бизнеса продолжат расти. К тому же, собранные таким образом средства - это деньги, отнятые у конкурентов. Общая численность MVNO операторов, сидящих на мощностях Tele2 - 12, их совокупная абонбаза - более 1 млн подключений (они не консолидированы в абонбазе Tele2).
ARPU подрос до 252 руб год к году и в компании ожидают продолжения роста этого показателя за счет роста потребления трафика ШПД.
Традиционно оператор ссылается на высокие данные NPS
Насколько эти цифры связаны с какими-то практическими реалиями? В отношении репрезентативности NPS существуют самые разные мнения, но если вы верите в этот показатель, то оператор приводит вот такие цифры.
К сожалению компания не сообщает ряд ключевых показателей, необходимых для более глубокой оценки результатов ее развития - не приведены данные по марже EBITDA, свободному денежному потоку, капитальным вложениям. Последние в 2017 году очевидно снизились относительно периода 2015-2016 годов, но стройка не остановилась, а лишь замедлилась. Охват покрытием населения в компании видят оптимистично - 75% для сетей LTE, 89% - сетями 3G и 95% сетями 2G. Tele2 приводит данные по числу "базовых станций", ссылаясь на Роскомнадзор, по данным этой организации у Tele2 122 тыс. BS. Если пересчитать на абонбазу - получим показатель 333 человека на базовую станцию, это хороший результат, причем за год он улучшился практически вдвое.
Что же, объяснение некоторой закрытости Tele2 мы знаем, это частная компания, акционеры не хотят раскрывать такие данные. Так что до какой-то степени Tele2 остается "темной лошадкой" на телеком-рынке России.
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теги: итоги года
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© Алексей Бойко,
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Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2017 год.
В 2017 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:
- Выручка выросла на 16,2% в сравнении с 2016 годом и достигла 123 млрд рублей;
- Показатель EBITDA составил 30,5 млрд рублей увеличился на 83,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Чистый убыток компании снизился по итогам 2017 года на 64,6% до 5,5 млрд рублей с 15,6 млрд рублей годом ранее.
|Показатель (млрд рублей)
|2016
|2017
|Изменение
|Операционная выручка
|105,9
|123,0
|16,2%
|EBITDA
|16,6
|30,5
|83,9%
|Чистый убыток
|(15,6)
|(5,5)
|64,6%
В 2017 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
- Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40,6 млн человек, увеличившись на 1,6 млн человек за год;
- Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,9% и составил 252 рубля;
- Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%;
- В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.
|Показатель
|2016
|2017
|Изменение
|Абонентская база, млн
|39,0
|40,6
|4,2%
|ARPU (рубли)
|228
|252
|10,9%
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 году доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы «Другие правила». Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки «Мой Tele2» и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ARPU. Финансовые и операционные показатели компании указывают на динамичное развитие Tele2 в условиях стагнирующего рынка и подтверждают выполнение поставленных акционерами задач. Tele2 не будет гнаться за ростом абонентской базы, а сосредоточится на ее структурном улучшении. Фокусируясь на развитии основного драйвера выручки – передаче данных, мы закрепим и улучшим основные показатели рентабельности бизнеса».
Ключевые события 2017 года
I квартал 2017 года
25 января – Tele2 представила новую бизнес-стратегию компании и коммуникационную платформу «Другие правила», а также запустила уникальную для российского рынка услугу переноса неиспользованных остатков минут и интернет-трафика на следующий месяц.
7 февраля – Tele2 запустила в продажу новый брендированный 4G-смартфон – Tele2 Maxi Plus.
17 февраля – Tele2 опубликовала рейтинг мобильных устройств, зарегистрированных в сети компании. В 2016 году смартфоны заняли 53% от общего числа аппаратов.
2 марта – Tele2 заняла 14-е место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter.
14 марта – Tele2 первой из российских операторов связи внедрила во всех регионах присутствия интеллектуальную систему SON (Self-Organizing Network), позволяющую автоматически настраивать работу сети.
16 марта – Tele2 и «МаксимаТелеком» договорились о предоставлении сервиса «Wi-Fi-звонки» на всей территории Московского метрополитена.
II квартал 2017 года
3 апреля Tele2 запустила федеральную тарифную линейку «Мой Tele2» с новой архитектурой и уникальным наполнением. Новые предложения включают безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах и бесплатные звонки на номера Tele2.
4 апреля – Tele2 признана самым выгодным оператором по среднему набору мобильных услуг в сегменте частных тарифов по версии независимого аналитического агентства ComNews Research. Также Tele2 заняла лидирующие позиции в исследовании стоимости корпоративных тарифов.
5 апреля – Tele2 и Тинькофф Банк подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи (MVNO).
21 апреля – Tele2 представила в России уникальное приложение Dabkick, позволяющее множеству пользователей одновременно просматривать фотографии и видео, слушать музыку и обсуждать контент в режиме реального времени.
25 апреля – Tele2 запустила для абонентов Московского региона услугу передачи голоса в сетях LTE (VoLTE).
27 апреля – Tele2 объявила об избрании обновленного состава совета директоров.
28 апреля – Tele2 вошла в топ-100 самых привлекательных работодателей России и заняла первое место среди телеком-компаний в рейтинге Changellenge Best Company Award, составленного на основании мнений студентов с высоким потенциалом – перспективных учащихся лучших российских вузов.
15 мая – Tele2 объявила о назначении Николая Сурикова на должность финансового директора.
25 мая – Tele2 и Cofix открыли первую в России digital-кофейню в Москве (по итогам 2017 года всего открыто 9 салонов в Москве и Санкт-Петербурге).
30 мая – Tele2 по данным Роскомнадзора стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене.
7 июня – Tele2 и ОАО «Российские Железные Дороги» (ОАО «РЖД») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи.
7 июня – Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи TTK Mobile.
22 июня – Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи.
III квартал 2017 года
4 июля – Tele2 и Nokia успешно протестировали технологии мобильной связи пятого поколения. В ходе испытаний компании исследовали различные сценарии применения 5G.
28 августа – Tele2 и PPF Real Estate Russia подписали долгосрочный договор на аренду более 13 тыс. кв. м. Консультантом сделки аренды, которая стала крупнейшей в Москве за 2016-2017 годы, выступила компания JLL. Штаб-квартира Tele2 разместится в офисном парке Comcity.
5 сентября – Tele2 открыла федеральный центр операционной поддержки корпоративных продаж (B2B) и сервиса. Он работает на двух площадках в Иркутске и Нижнем Новгороде и обслуживает все региональные подразделения компании.
14 сентября – Tele2 открыла в Ростове-на- Дону федеральный центр по работе с персоналом. Он осуществляет полный цикл кадрового администрирования персонала и ряд других бизнес-процессов HR-функции компании по всей стране.
18 сентября – Tele2 внедрила сервис «Настройте тариф для себя», позволяющий улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента.
19 сентября – Эксперты радиочастотной службы Роскомнадзора признали Tele2 лидером по динамике строительства радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE в России.
26 сентября – Tele2 стала первой компанией в России, чей контактный центр прошел сертификацию по единому европейскому стандарту ISO 18295.
IV квартал 2017 года
18 октября – Tele2 первой на телеком-рынке запустила услугу «Мобильные накопления», позволяющую клиентам открыть взнос прямо со счета мобильного телефона и получить 5% годовых.
25 октября – Tele2 запустила уникальный для российского телекоммуникационного рынка продукт – «Обмен минут на Гб». На конец 2017 года услугой обмена воспользовались более 800 000 абонентов.
27 октября – Tele2 запустила программу лояльности «Больше». Оператор предлагает абонентам два способа сэкономить – воспользоваться кешбэком или скидками на товары и услуги партнеров.
8 ноября – Tele2 открыла в салонах связи оператора пункты выдачи заказов из крупнейшего онлайн-ретейлера AliExpress.
4 декабря – Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily признало Tele2 лидером по средней скорости мобильного 3G-интернета в Москве и по его максимальной скорости в Московской области. По среднему значению качества передачи речи Tele2 также заняла первое место в столице.
8 декабря – Tele2 выпустила карту «Другие правила» с Тинькофф Банком.
11 декабря – Tele2 объявила о создании собственной платформы MVNE (Mobile Virtual Network Enabler), которая позволяет любым сторонним компаниям запускать собственных виртуальных мобильных операторов на базе сети Tele2.
25 декабря – Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ООО «Т2 РТК Холдинг» на уровне «B+» и улучшило прогноз до «стабильного».
28 декабря – Tele2 представила социальный отчет за 2015-2016 годы.
Ключевые события после отчетной даты
25 января 2018 года – Tele2 запустила в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Красноярском крае и Пензенской области.
7 февраля 2018 года – Tele2 увеличила количество стран с LTE-роумингом до 13 и запустила услугу «Безлимитный интернет за границей».
15 февраля 2018 года – Tele2 и международная платежная система ЮНИСТРИМ объявили о начале сотрудничества.
20 февраля 2018 года – Tele2 объявила о назначении Дмитрия Холкина на должность директора по информационным технологиям.
21 февраля 2018 года – Tele2 запустила сети 4G в Республиках Марий Эл и Бурятии, Саратовской области. Количество регионов Tele2 с сетями скоростного мобильного интернета стандарта 4G достигло 55.
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