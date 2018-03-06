Итоги: Tele2 рассказывает об итогах года - все еще убыток

06.03.2018, MForum.ru

Компания Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании в 2017 году.

Данные призваны демонстрировать движение компании к прибыльности - практически все значимые показатели, которые вынесены на суд общественности, растут. Это частично нивелирует тот печальный факт, что компания по-прежнему оставалась убыточной, тем более, что чистый убыток по итогам года всего ничего - каких-то 5.5 млрд руб.

На фоне роста показателя EBITDA на 83.9% (!), роста ARPU, абонбазы и операционной выручки, это позволяет предположить, что компания выйдет из "красной зоны" уже в этом году. Этому поспособствует и переезд московского офиса компании за МКАД, и другие меры, предпринятые компанией для ужесточения контроля расходов. А там уже можно будет и слиться с Ростелекомом, не повредив стоимости этой компании, а, напротив, нарастив ее. Для сравнения, у ВымпелКом EBITDA составляет 104,3 млрд руб.

Критики могут отметить незначительность роста абонентской базы, но мы знаем, что на зрелом и высококонкурентном рынке даже 1.6 млн человек за год, это достойный показатель. Компания отмечает, что часть прироста обеспечена положительным сальдо MNP, то есть к Tele2 приходит со своими номерами больше абонентов, нежели чем уходит. Что же, процесс вполне предсказуемый - реализуется отложенный спрос всех, кто собирался пользоваться услугами Tele2.

Выросло число пользователей мобильным ШПД, на 39% гг, это хороший показатель, отражающий усилия компании по развертыванию сетей LTE 1800. Пусть пока по числу охваченных LTE регионов компания и отстает от конкурентов, видно, что процесс идет - за год число регионов, где можно найти покрытие LTE Tele2 удвоилось до 50 регионов, и продолжает расти в 2018 год. Сейчас этот показатель достигает 55 регионов, что говорит о существенном (почти на три десятка) отставании по числу регионов с LTE от операторов большой тройки. Вместе с тем, среди еще не охваченных регионов не так уж много действительно "вкусных" территорий. Чисто с экономической точки зрения компании, возможно, и не так интересно выдвигаться в ряд еще не охваченных регионов, но к этому ее побуждают и лицензионные требования и ожидания клиентов, в том числе клиентом MVNO, что они смогут пользоваться услугами оператора на всей территории страны, а не каких-то ее фрагментов.

Проникновение смартфонов на сети компании занимали уже 53%, к сожалению, компания не обновила эти данные по итогам года.

Отметим, что строительство сетей LTE идет в основном в диапазоне 1800, это способ сравнительно дешевый, но в результате получаются сети, ограниченные в пропускной способности. По мере роста востребованности объемов передачи данных, такие сети могут быстро подойти к ситуации перегруженности трафиком, что не замедлит отразиться на пользовательском опыте. Впрочем, у компании еще будет время заняться реализацией своей лицензии на 10 МГц в диапазоне b7.

А вот о планах в отношении 5G пока что рассуждает почему-то Ростелеком, а не Tele2.

Проникновение пакетных планов составило 54% (+14 п.п. гг), это хороший показатель. Количество "активных" пользователей мобильным ШПД выросло до 39% (это абоненты, скачавшие от 10 МБ в месяц).

Хорошую подпитку доходам компании обеспечивает продажа пропускной способности сети Tele2 множеству MVNO-партнеров. В 2018 году по мере роста их абонентских баз, доходы Tele2 от этой составляющей бизнеса продолжат расти. К тому же, собранные таким образом средства - это деньги, отнятые у конкурентов. Общая численность MVNO операторов, сидящих на мощностях Tele2 - 12, их совокупная абонбаза - более 1 млн подключений (они не консолидированы в абонбазе Tele2).

ARPU подрос до 252 руб год к году и в компании ожидают продолжения роста этого показателя за счет роста потребления трафика ШПД.

Традиционно оператор ссылается на высокие данные NPS

Насколько эти цифры связаны с какими-то практическими реалиями? В отношении репрезентативности NPS существуют самые разные мнения, но если вы верите в этот показатель, то оператор приводит вот такие цифры.

К сожалению компания не сообщает ряд ключевых показателей, необходимых для более глубокой оценки результатов ее развития - не приведены данные по марже EBITDA, свободному денежному потоку, капитальным вложениям. Последние в 2017 году очевидно снизились относительно периода 2015-2016 годов, но стройка не остановилась, а лишь замедлилась. Охват покрытием населения в компании видят оптимистично - 75% для сетей LTE, 89% - сетями 3G и 95% сетями 2G. Tele2 приводит данные по числу "базовых станций", ссылаясь на Роскомнадзор, по данным этой организации у Tele2 122 тыс. BS. Если пересчитать на абонбазу - получим показатель 333 человека на базовую станцию, это хороший результат, причем за год он улучшился практически вдвое.



Что же, объяснение некоторой закрытости Tele2 мы знаем, это частная компания, акционеры не хотят раскрывать такие данные. Так что до какой-то степени Tele2 остается "темной лошадкой" на телеком-рынке России.

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Пресс-релиз компании смотрите в комментах под текстом.

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теги: итоги года

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