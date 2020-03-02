Итоги года: Tele2 нарастила инвестиции и выручку

MForum.ru
02.03.2020,
Tele2 представил краткие итоги деятельности компании за 2019 год.
Основной показатель деятельности телеком-компании - ее выручка. Выручку от мобильных услуг Tele2 не сообщает, поэтому придется смотреть только на общую, она продолжает расти, рост на 14% в абсолюте дал 163,3 млрд рублей. У Билайн, для сравнения, выручка за год составила 289,9 млрд руб.
Абонентская база оператора Tele2 выросла с 42,3 млн на 44,6 млн, всего на 5.3% за год. То есть за год средняя стоимость услуг для абонентов Tele2 выросла, ARPU поднялся на 8.3% до 305 рублей. Впрочем, на российском рынке смотреть на показатель "число абонентов" вряд ли стоит.
Оператор активно тратил средства на развитие сети - капиталовложения составили 33,8 млрд руб., что на 32,5% больше, чем годом ранее (CAPEX/выручка - 21%). Билайн, для сравнения, инвестировал в 2019 году куда активнее - 77 млрд руб., (21.7%).
Tele2 заявил о чистой прибыли в 6.6 млрд руб.
Чистый долг компания не называет, но говорит о снижении коэффициента отношения долга к EBITDA до 1.8.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «В 2019 году Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии. Мы фокусировались на инновационных решениях, которые предвосхищали ожидания клиентов, и продолжали активно развивать сеть. Мы предложили клиентам революционные продукты, реализовали новые подходы в рознице и обслуживании, запустили сети в Ярославской и Ивановской областях. Все это, наряду с эффективным управлением оттоком, позволяет Tele2 увеличивать свою долю на стагнирующем рынке. Наша абонентская база качественно меняется: число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на рекордные 39%. Чтобы обеспечивать высокое качество при активном потреблении трафика, мы инвестировали в технологическое развитие. В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса».
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теги: Tele2 итоги года
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