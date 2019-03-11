Телеком: Tele2 отчиталась прибылью за 2018 год

MForum.ru
11.03.2019,
Компания Tele2 представила краткий отчет об итогах финансовой и операционной деятельности в 2018 году.
Практически все представленные показатели демонстрируют успешную динамику развития компании.
Операционные показатели тоже могут порадовать акционеров и наблюдателей.
Программа активного допуска сторонних организаций к своей сети для создания MVNO дала компании Tele2 еще 1.75 млн пользователей (в абонбазу они не включены), что соответствует приросту на 75%.
Вырос также средний трафик на абонента - почти на 45% год к году. В 2019 году компания намерена наращивать чистую прибыль, сосредоточившись на направлении передачи данных, а также работать над снижением отношения долга к EBITDA. Пресс-релиз
Такие результаты выглядят весьма успешными. Единственно, проверить их сложно, ведь Tele2 - небиржевая компания. Впрочем, многие из заявляемых параметров коррелируют с известными из других источников данными.
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теги: телеком Tele2 итоги года
© Алексей Бойко,
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