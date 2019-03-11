Телеком: Tele2 отчиталась прибылью за 2018 год

11.03.2019, MForum.ru

Компания Tele2 представила краткий отчет об итогах финансовой и операционной деятельности в 2018 году.

Практически все представленные показатели демонстрируют успешную динамику развития компании.

В частности, можно наблюдать рост выручки на 16.4% до 143,2 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на внушительные 43.2% до 43,7 млрд руб.

Показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5% (+5.7 п.п. гг)

Объем инвестиций составил внушительные 25,5 млрд руб. (+99.6%! гг). Соотношение CAPEX к выручке - одно из самых высоких в отрасли.

Несмотря на такие активные инвестиции и высокую прибыльность, коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% до 2.8.

Операционные показатели тоже могут порадовать акционеров и наблюдателей.

Абонбаза компании на конец года достигла 42,3 млн человек (+1.7 млн)

ARPU достиг 281 рубля (+11.5%)

Годовой отток снизился на 0.8 пп до 37.5%.

Количество активных пользователей интернета за год выросло на 26%

Программа активного допуска сторонних организаций к своей сети для создания MVNO дала компании Tele2 еще 1.75 млн пользователей (в абонбазу они не включены), что соответствует приросту на 75%.

Вырос также средний трафик на абонента - почти на 45% год к году. В 2019 году компания намерена наращивать чистую прибыль, сосредоточившись на направлении передачи данных, а также работать над снижением отношения долга к EBITDA. Пресс-релиз

Такие результаты выглядят весьма успешными. Единственно, проверить их сложно, ведь Tele2 - небиржевая компания. Впрочем, многие из заявляемых параметров коррелируют с известными из других источников данными.

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