Итоги: МегаФон объявил финансовые и операционные результаты за 2q2017 и 1H2017

30.08.2017, MForum.ru

Никакого позитива в отношении доходов от услуг мобильной связи, нулевой рост при доходе в 65,29 млрд. за квартал.

У МТС, напомню, 75,1 млрд (+3.1%), у ВымпелКом - 55,7 млрд (+3.6%). На этом фоне нулевой рост доходов - это потеря позиции.

В сегменте передачи данных выручка росла, но меньше, чем у конкурента - итог 21,9 млрд руб (+5,9%), ВымпелКом показал 14,5 млрд, но при +17,8%.

Доходы от услуг фиксированной связи у компании слегка выросли - до 6,5 млрд (+2.8%). С одной стороны, вроде неплохо, что они растут, с другой, они все еще меньше, чем у ВымпелКома даже после всех "оптимизаций" и "каннибализаций" последнего - 9,9 млрд (-8.8%). Ну а с МТС с его 15,2 млрд и вовсе не сравнимо. Впрочем и МТС показал негативный тренд (-0.7%).

OIBDA компании МегаФон подросла на 3.6% до 30,6 млрд. Вновь и близко не лежало с показателем МТС - 42,1 млрд (+6.0%). По-сути можно говорить только об успехах МегаФон на фоне ВымпелКом у которого EBITDA сократилась до 27 млрд (-1.7%).

Рентабельность OIBDA у МегаФон также позитивная 39,3% (+1.8 пп), у МТС 42,5% (+1.7 пп), у ВымпелКом 39,4% (-1.9 пп).

Чистая прибыль - кот наплакал 5,5 млрд, динамика удручающая -23,7%. Особенно на фоне МТС с их 14,8 млрд (+37%).

Можно было бы, конечно, похвалить компанию, что на этом фоне она не снижает капиталовложения - 13,1 млрд (+1.9%), поддерживая их на уровне 16-17% от выручки.

В компании отмечают опасность для себя развития "неконтролируемых MVNO" - это они про партнеров Tele2, а также возможного принятия негативных законодательных инициатив. Это да, этого избежать не получится при нынешней власти.

Сделка с Евросетью в отношении которой в 2q2017 года была достигнута договоренность с ВымпелКомом - это сохранение "черной дыры", куда продолжат утекать средства МегаФон. ВымпелКом из этой темы счастливо выскользнул. 15,9 млрд убытка покупка Евросети компании МегаФон обеспечила, будут и новые убытки, сомнений нет.

Демонстрации с вендорами, трогательно упомянутые в пресс-релизе, не стоят ничего. Вендоры приезжают, привозят свои игрушки, показывают, уезжают. К реальной жизни оператора и услугам для абонентов это не имеет никакого отношения. "Гигабитный интернет" шумно показанный в прессе работает пока только в здании компании.

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Справка по финансовым итогам 2q2017 МегаФон (официальная)

Ключевые тренды финансовой отчетности 2q2017

Обращаем ваше внимание, что «МегаФон» публикует отчетность, в которой консолидирует результаты Mail.Ru Group.

Определения в отчетности:

Группа - консолидированные финансовые результаты Mail.Ru и ПАО «МегаФон»

Телеком - сегмент - финансовые результаты ПАО «МегаФон»

Свободный денежный поток для акционеров - сумма денежных средств от операционной деятельности за вычетом сумм, направленных на приобретение основных средств и нематериальных активов и выплату процентов, увеличенная на поступления от продажи основных средств и полученные проценты. Это финансовый показатель, который должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности.

Скорректированная чистая прибыль - это прибыль за период, приходящаяся на акционеров Группы за вычетом убытка, связанного с неденежным обесценением.

Основные финансовые показатели Группы:

Консолидированная выручка увеличилась на 13,9% по сравнению с прошлым годом (1) до 89 689 млн руб., выручка Группы по проформе (2) увеличилась приблизительно на 2,3%

(1) Сравнение данных с аналогичным периодом прошлого года включает сравнение показателей за отчетный квартал или полный год

(2) Проформа по выручке рассчитана так, как если бы Группа консолидировала результаты Mail.Ru в 2016 году

(1) Сравнение данных с аналогичным периодом прошлого года включает сравнение показателей за отчетный квартал или полный год (2) Проформа по выручке рассчитана так, как если бы Группа консолидировала результаты Mail.Ru в 2016 году Показатель OIBDA увеличился на 15,8% по сравнению с прошлым годом до 34 236 млн руб.

Показатель рентабельность OIBDA составил 38,2% по сравнению с 37,5% во втором квартале 2016 года

Скорректированная чистая прибыль (3) снизилась на 22,2% по сравнению с прошлым годом до 5 629 млн руб.

(3) Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Компании, без учета неденежного обесценения инвестиции в совместное предприятие «Евросеть» в сумме 15,9 млрд руб.

(3) Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Компании, без учета неденежного обесценения инвестиции в совместное предприятие «Евросеть» в сумме 15,9 млрд руб. CAPEX увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом до 13 772 млн руб.

Свободный денежный поток для акционеров увеличился на 100,5% по сравнению с прошлым годом до 9 935 млн руб.

Чистый долг на 30 июня 2017 года составил 217 392 млн руб.

Неденежный убыток от обесценения инвестиции в компанию «Евросеть» составил 15 917 млн руб.

Число абонентов на 30 июня 2017 года выросло на 1,0% по сравнению с прошлым годом и составило 77,4 млн.

Основные финансовые показатели Телеком-сегмента:

Впервые за пять последних кварталов мобильная выручка телеком-сегмента прекратила снижение.

Консолидированная выручка телеком-сегмента незначительно снизилась, в основном, из-за снижения продаж абонентского оборудования и аксессуаров. Это обусловлено сокращением числа собственных салонов продаж и пересмотром ассортимента товаров в нашей розничной сети сторону более высокомаржинальных абонентских устройств.

Выручка от мобильной передачи данных выросла за счет роста потребления клиентами услуг передачи данных и перехода «МегаФона» от безлимитных тарифных планов к более выгодным предложениям, учитывающим интересы пользователей - инновационной тарифной линейке «Включайся!».

Выручка от услуг фиксированной связи сохранила рост благодаря увеличению клиентской базы сегментов B2B и B2G.

Показатель OIBDA вырос за счет:

смещения приоритетов в сторону более маржинальных сегментов и снижения продаж телефонов и аксессуаров, традиционно считающихся низкомаржинальными.



сокращения затрат на аренду каналов в результате отказа от использования дорогостоящих спутниковых каналов в пользу более дешевых наземных.



более низких расходов на рекламу по сравнению с расходами во втором квартале 2016 года, связанными с рекламными кампаниями на телевидении и в кинотеатрах в рамках ре- позиционирования бренда компании на рынке.



существенного снижения налоговых начислений по сравнению с начислениями во втором квартале 2016 года, когда проходила налоговая проверка дочерней компании в Таджикистане



CAPEX расходуется в соответствии с техническим планом развития сети.



Свободный денежный поток для акционеров телеком-сегмента вырос связан с увеличением потоков денежных средств от операционной деятельности.



Чистый долг телеком-сегмента уменьшился



Скорректированная чистая прибыль телеком-сегмента сократилась в результате роста процентных расходов и убытка по курсовым разницам.

Абонентская база «МегаФона» продолжает расти. При этом важно подчеркнуть, что компания переходит от наращивания абонентской базы к привлечению цифровых абонентов, повышению лояльности существующих клиентов и росту доходности, генерируемой абонентами в течение срока жизни в сети (LTV). и увеличению маржинальности. Абоненты охотнее пользуются устройствами с мобильной передачей данных и цифровыми услугами: растет как количество пользователей, так и трафик, который они создают. Более половины трафика в сети «МегаФона» проходит в 4G сети. В два раза год к году вырос объем пропускаемого 4G трафика. Уровень потребления трафика в месяц (DSU) на абонента вырос в 1,5 раза год к году. Сеть МегаФона – самая большая по количеству БС всех стандартов, в т.ч. 4G.

Евросеть

Мы постоянно работаем над повышением эффективности наших каналов продаж наряду с поддержанием отличного качества обслуживания клиентов в розничной сети. В соответствии со стратегией развития нашей розничной сети во втором квартале 2017 года мы достигли соглашения с компанией VEON о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети». VEON приобретет права на половину договоров аренды «Евросети» приблизительно для 2 000 салонов продаж без оборудования и запасов. «МегаФон» получит 50% доли VEON в «Евросети» и доведет таким образом до 100% свою долю владения в ней. «Евросеть» продолжит свою деятельность как операционная компания. VEON также заплатит денежное вознаграждение в сумме 1 250 млн руб. Мы планируем завершить сделку к концу этого года при выполнении определенных отложенных условий для ее закрытия.

Прогноз на 2017 год остается без изменений:

Мы сохраняем рост сервисной выручки на уровне 2016 года и ожидаем, что показатель OIBDA составит 112 - 118 млрд руб. Мы прогнозируем капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год в пределах 55-60 млрд руб.

Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail.Ru, а также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании.

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