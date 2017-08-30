Итоги: МегаФон объявил финансовые и операционные результаты за 2q2017 и 1H2017

MForum.ru

Итоги: МегаФон объявил финансовые и операционные результаты за 2q2017 и 1H2017

30.08.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МегаФон

Никакого позитива в отношении доходов от услуг мобильной связи, нулевой рост при доходе в 65,29 млрд. за квартал.
У МТС, напомню, 75,1 млрд (+3.1%), у ВымпелКом - 55,7 млрд (+3.6%). На этом фоне нулевой рост доходов - это потеря позиции.

В сегменте передачи данных выручка росла, но меньше, чем у конкурента - итог 21,9 млрд руб (+5,9%), ВымпелКом показал 14,5 млрд, но при +17,8%.

Доходы от услуг фиксированной связи у компании слегка выросли - до 6,5 млрд (+2.8%). С одной стороны, вроде неплохо, что они растут, с другой, они все еще меньше, чем у ВымпелКома даже после всех "оптимизаций" и "каннибализаций" последнего - 9,9 млрд (-8.8%). Ну а с МТС с его 15,2 млрд и вовсе не сравнимо. Впрочем и МТС показал негативный тренд (-0.7%).

OIBDA компании МегаФон подросла на 3.6% до 30,6 млрд. Вновь и близко не лежало с показателем МТС - 42,1 млрд (+6.0%). По-сути можно говорить только об успехах МегаФон на фоне ВымпелКом у которого EBITDA сократилась до 27 млрд (-1.7%).

Рентабельность OIBDA у МегаФон также позитивная 39,3% (+1.8 пп), у МТС 42,5% (+1.7 пп), у ВымпелКом  39,4% (-1.9 пп). 

Чистая прибыль - кот наплакал 5,5 млрд, динамика удручающая  -23,7%. Особенно на фоне МТС с их 14,8 млрд (+37%). 

Можно было бы, конечно, похвалить компанию, что на этом фоне она не снижает капиталовложения - 13,1 млрд (+1.9%), поддерживая их на уровне 16-17% от выручки. 

В компании отмечают опасность для себя развития "неконтролируемых MVNO" - это они про партнеров Tele2, а также возможного принятия негативных законодательных инициатив. Это да, этого избежать не получится при нынешней власти. 

Сделка с Евросетью в отношении которой в 2q2017 года была достигнута договоренность с ВымпелКомом - это сохранение "черной дыры", куда продолжат утекать средства МегаФон. ВымпелКом из этой темы счастливо выскользнул. 15,9 млрд убытка покупка Евросети компании МегаФон обеспечила, будут и новые убытки, сомнений нет.

Демонстрации с вендорами, трогательно упомянутые в пресс-релизе, не стоят ничего. Вендоры приезжают, привозят свои игрушки, показывают, уезжают. К реальной жизни оператора и услугам для абонентов это не имеет никакого отношения. "Гигабитный интернет" шумно показанный в прессе работает пока только в здании компании. 

Подписывайтесь на Telegram-канал автора

+

Справка по финансовым итогам 2q2017 МегаФон (официальная)

Ключевые тренды финансовой отчетности 2q2017

Обращаем ваше внимание, что «МегаФон» публикует отчетность, в которой консолидирует результаты Mail.Ru Group.

Определения в отчетности:

  • Группа - консолидированные финансовые результаты Mail.Ru и ПАО «МегаФон»
  • Телеком - сегмент - финансовые результаты ПАО «МегаФон»
  • Свободный денежный поток для акционеров - сумма денежных средств от операционной деятельности за вычетом сумм, направленных на приобретение основных средств и нематериальных активов и выплату процентов, увеличенная на поступления от продажи основных средств и полученные проценты. Это финансовый показатель, который должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности.
  • Скорректированная чистая прибыль - это прибыль за период, приходящаяся на акционеров Группы за вычетом убытка, связанного с неденежным обесценением.

Основные финансовые показатели Группы:

  • Консолидированная выручка увеличилась на 13,9% по сравнению с прошлым годом (1) до 89 689 млн руб., выручка Группы по проформе (2) увеличилась приблизительно на 2,3%
    (1) Сравнение данных с аналогичным периодом прошлого года включает сравнение показателей за отчетный квартал или полный год 
    (2) Проформа по выручке рассчитана так, как если бы Группа консолидировала результаты Mail.Ru в 2016 году
  • Показатель OIBDA увеличился на 15,8% по сравнению с прошлым годом до 34 236 млн руб.
  • Показатель рентабельность OIBDA составил 38,2% по сравнению с 37,5% во втором квартале 2016 года
  • Скорректированная чистая прибыль (3) снизилась на 22,2% по сравнению с прошлым годом до 5 629 млн руб. 
    (3) Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Компании, без учета неденежного обесценения инвестиции в совместное предприятие «Евросеть» в сумме 15,9 млрд руб.
  • CAPEX увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом до 13 772 млн руб.
  • Свободный денежный поток для акционеров увеличился на 100,5% по сравнению с прошлым годом до 9 935 млн руб.
  • Чистый долг на 30 июня 2017 года составил 217 392 млн руб.
  • Неденежный убыток от обесценения инвестиции в компанию «Евросеть» составил 15 917 млн руб.
  • Число абонентов на 30 июня 2017 года выросло на 1,0% по сравнению с прошлым годом и составило 77,4 млн.

20170830_Megafon_2.PNG

20170830_Megafon_3.PNG

Основные финансовые показатели Телеком-сегмента:

  • Впервые за пять последних кварталов мобильная выручка телеком-сегмента прекратила снижение.
  • Консолидированная выручка телеком-сегмента незначительно снизилась, в основном, из-за снижения продаж абонентского оборудования и аксессуаров. Это обусловлено сокращением числа собственных салонов продаж и пересмотром ассортимента товаров в нашей розничной сети сторону более высокомаржинальных абонентских устройств.
  • Выручка от мобильной передачи данных выросла за счет роста потребления клиентами услуг передачи данных и перехода «МегаФона» от безлимитных тарифных планов к более выгодным предложениям, учитывающим интересы пользователей - инновационной тарифной линейке «Включайся!».
  • Выручка от услуг фиксированной связи сохранила рост благодаря увеличению клиентской базы сегментов B2B и B2G.
  • Показатель OIBDA вырос за счет:
    • смещения приоритетов в сторону более маржинальных сегментов и снижения продаж телефонов и аксессуаров, традиционно считающихся низкомаржинальными.
    • сокращения затрат на аренду каналов в результате отказа от использования дорогостоящих спутниковых каналов в пользу более дешевых наземных.
    • более низких расходов на рекламу по сравнению с расходами во втором квартале 2016 года, связанными с рекламными кампаниями на телевидении и в кинотеатрах в рамках ре- позиционирования бренда компании на рынке.
    • существенного снижения налоговых начислений по сравнению с начислениями во втором квартале 2016 года, когда проходила налоговая проверка дочерней компании в Таджикистане
    • CAPEX расходуется в соответствии с техническим планом развития сети.
    • Свободный денежный поток для акционеров телеком-сегмента вырос связан с увеличением потоков денежных средств от операционной деятельности.
    • Чистый долг телеком-сегмента уменьшился
    • Скорректированная чистая прибыль телеком-сегмента сократилась в результате роста процентных расходов и убытка по курсовым разницам.

Абонентская база «МегаФона» продолжает расти. При этом важно подчеркнуть, что компания переходит от наращивания абонентской базы к привлечению цифровых абонентов, повышению лояльности существующих клиентов и росту доходности, генерируемой абонентами в течение срока жизни в сети (LTV). и увеличению маржинальности. Абоненты охотнее пользуются устройствами с мобильной передачей данных и цифровыми услугами: растет как количество пользователей, так и трафик, который они создают. Более половины трафика в сети «МегаФона» проходит в 4G сети. В два раза год к году вырос объем пропускаемого 4G трафика. Уровень потребления трафика в месяц (DSU) на абонента вырос в 1,5 раза год к году. Сеть МегаФона – самая большая по количеству БС всех стандартов, в т.ч. 4G.

Евросеть

Мы постоянно работаем над повышением эффективности наших каналов продаж наряду с поддержанием отличного качества обслуживания клиентов в розничной сети. В соответствии со стратегией развития нашей розничной сети во втором квартале 2017 года мы достигли соглашения с компанией VEON о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети». VEON приобретет права на половину договоров аренды «Евросети» приблизительно для 2 000 салонов продаж без оборудования и запасов. «МегаФон» получит 50% доли VEON в «Евросети» и доведет таким образом до 100% свою долю владения в ней. «Евросеть» продолжит свою деятельность как операционная компания. VEON также заплатит денежное вознаграждение в сумме 1 250 млн руб. Мы планируем завершить сделку к концу этого года при выполнении определенных отложенных условий для ее закрытия.

Прогноз на 2017 год остается без изменений:

Мы сохраняем рост сервисной выручки на уровне 2016 года и ожидаем, что показатель OIBDA составит 112 -  118 млрд руб. Мы прогнозируем капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год в пределах 55-60 млрд руб.

Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail.Ru, а также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании.

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.05. [Новости компаний]  Итоги квартала: МегаФон объявил результаты работы в 1q2017 / MForum.ru

23.05. [Новости компаний]  Итоги квартала: МТС объявила результаты работы в 1q2017 / MForum.ru

22.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2016 и за 2016 год / MForum.ru

16.03. [Новости компаний]  Итоги квартала: МегаФон отчитался за 4q2016 и за 2016 год / MForum.ru

24.11. [Новости компаний] Итоги квартала: Tele2 не расскажет о достижениях в 3q2016 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:43 Parekunnel Тема: Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма (28.08.2017)
Параметры достаточно современные, хотя смущает процессор. Например, Elephone для решения похожих задач еще в 2016 году ставил на свои модели не ниже MT6750 - MT6797 (если вспомнить тот же R9)
Вчера 16:46 Bxjspshd Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать? Телефон zte blade a510. Ребёнок купался в ванной,я сидела с ним,телефон не роняла ничего. А в итоге через пол часа экран зарябил,белые горизонтальные ...
Вчера 16:04 Anzhelak Тема: Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном (21.08.2017)
Защита у бв явно не на высоте, это ладно.Но зачем, зачем,Карл, делать копию NOMU S10?не понимаю.Зато NOMU проверенный смартфон с реальной защитой
Вчера 07:01 uralbek Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
860630024303284
29.08.2017 18:25 Компания_Связной Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Добрый день! Мы бы хотели разобраться в ситуации. Пожалуйста, пришлите фото/скан чека на почту otzyv@svyaznoy.ru, к сообщению приложите, пожалуйста, ссылку на это обсуждение или описание ситуации.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru

30.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru

29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru

29.08. [Новинки]  Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru

28.08. [Новинки]  Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru

22.08. [Новинки]  Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9 / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Android 8.0 получил официальное имя Oreo / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool M7 построен на базе Snapdragon 625 / MForum.ru

21.08. [Новинки]  Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном / MForum.ru

21.08. [Тарифы, услуги] Акции: «Билайн» предлагает iPhone 7 Plus со скидкой / MForum.ru

18.08. [Новинки]  Анонсы: Meiigoo M1 с 6 ГБ оперативной памяти можно будет купить за $49 / MForum.ru

18.08. [Новинки]  Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: ASUS представил 6 новых моделей ZenFone 4 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: