Итоги: МегаФон объявил финансовые и операционные результаты за 2q2017 и 1H2017

MForum.ru
30.08.2017,
Никакого позитива в отношении доходов от услуг мобильной связи, нулевой рост при доходе в 65,29 млрд. за квартал.
У МТС, напомню, 75,1 млрд (+3.1%), у ВымпелКом - 55,7 млрд (+3.6%). На этом фоне нулевой рост доходов - это потеря позиции.
В сегменте передачи данных выручка росла, но меньше, чем у конкурента - итог 21,9 млрд руб (+5,9%), ВымпелКом показал 14,5 млрд, но при +17,8%.
Доходы от услуг фиксированной связи у компании слегка выросли - до 6,5 млрд (+2.8%). С одной стороны, вроде неплохо, что они растут, с другой, они все еще меньше, чем у ВымпелКома даже после всех "оптимизаций" и "каннибализаций" последнего - 9,9 млрд (-8.8%). Ну а с МТС с его 15,2 млрд и вовсе не сравнимо. Впрочем и МТС показал негативный тренд (-0.7%).
OIBDA компании МегаФон подросла на 3.6% до 30,6 млрд. Вновь и близко не лежало с показателем МТС - 42,1 млрд (+6.0%). По-сути можно говорить только об успехах МегаФон на фоне ВымпелКом у которого EBITDA сократилась до 27 млрд (-1.7%).
Рентабельность OIBDA у МегаФон также позитивная 39,3% (+1.8 пп), у МТС 42,5% (+1.7 пп), у ВымпелКом 39,4% (-1.9 пп).
Чистая прибыль - кот наплакал 5,5 млрд, динамика удручающая -23,7%. Особенно на фоне МТС с их 14,8 млрд (+37%).
Можно было бы, конечно, похвалить компанию, что на этом фоне она не снижает капиталовложения - 13,1 млрд (+1.9%), поддерживая их на уровне 16-17% от выручки.
В компании отмечают опасность для себя развития "неконтролируемых MVNO" - это они про партнеров Tele2, а также возможного принятия негативных законодательных инициатив. Это да, этого избежать не получится при нынешней власти.
Сделка с Евросетью в отношении которой в 2q2017 года была достигнута договоренность с ВымпелКомом - это сохранение "черной дыры", куда продолжат утекать средства МегаФон. ВымпелКом из этой темы счастливо выскользнул. 15,9 млрд убытка покупка Евросети компании МегаФон обеспечила, будут и новые убытки, сомнений нет.
Демонстрации с вендорами, трогательно упомянутые в пресс-релизе, не стоят ничего. Вендоры приезжают, привозят свои игрушки, показывают, уезжают. К реальной жизни оператора и услугам для абонентов это не имеет никакого отношения. "Гигабитный интернет" шумно показанный в прессе работает пока только в здании компании.
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Справка по финансовым итогам 2q2017 МегаФон (официальная)
Ключевые тренды финансовой отчетности 2q2017
Обращаем ваше внимание, что «МегаФон» публикует отчетность, в которой консолидирует результаты Mail.Ru Group.
Определения в отчетности:
Основные финансовые показатели Группы:
Основные финансовые показатели Телеком-сегмента:
Абонентская база «МегаФона» продолжает расти. При этом важно подчеркнуть, что компания переходит от наращивания абонентской базы к привлечению цифровых абонентов, повышению лояльности существующих клиентов и росту доходности, генерируемой абонентами в течение срока жизни в сети (LTV). и увеличению маржинальности. Абоненты охотнее пользуются устройствами с мобильной передачей данных и цифровыми услугами: растет как количество пользователей, так и трафик, который они создают. Более половины трафика в сети «МегаФона» проходит в 4G сети. В два раза год к году вырос объем пропускаемого 4G трафика. Уровень потребления трафика в месяц (DSU) на абонента вырос в 1,5 раза год к году. Сеть МегаФона – самая большая по количеству БС всех стандартов, в т.ч. 4G.
Евросеть
Мы постоянно работаем над повышением эффективности наших каналов продаж наряду с поддержанием отличного качества обслуживания клиентов в розничной сети. В соответствии со стратегией развития нашей розничной сети во втором квартале 2017 года мы достигли соглашения с компанией VEON о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети». VEON приобретет права на половину договоров аренды «Евросети» приблизительно для 2 000 салонов продаж без оборудования и запасов. «МегаФон» получит 50% доли VEON в «Евросети» и доведет таким образом до 100% свою долю владения в ней. «Евросеть» продолжит свою деятельность как операционная компания. VEON также заплатит денежное вознаграждение в сумме 1 250 млн руб. Мы планируем завершить сделку к концу этого года при выполнении определенных отложенных условий для ее закрытия.
Прогноз на 2017 год остается без изменений:
Мы сохраняем рост сервисной выручки на уровне 2016 года и ожидаем, что показатель OIBDA составит 112 - 118 млрд руб. Мы прогнозируем капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год в пределах 55-60 млрд руб.
Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail.Ru, а также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании.
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© Алексей Бойко,
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