5G: Рост Jio 5G приносит прибыль

17.01.2025, MForum.ru

В 3q2025 ф.года (до 31 декабря 2024 года) компания Jio Platforms добавила 22 млн абонентов 5G, что нарастило ее абонентскую базу до 170 млн или до 35% от общего числа пользователей мобильной связи всего за 2 года.

Чистая прибыль выросла на 26% год к году до 68,6 млрд индийских рупий ($794,6 млн), а консолидированная выручка – на 19,2% до 387,5 млрд индийских рупий.

Показатель ARPU продолжил динамику трехлетнего роста, он вырос на 11,9% до 203,30 индийских рупий.

Общая база мобильных пользователей выросла на 11,2 млн и составила 482,1 млн.

Jio Platforms – холдинговая компания Reliance Jio, которая запустила услуги 5G в октябре 2022 года.

По материалам Mobile World Live

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теги: Индия пятое поколение число абонентов

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