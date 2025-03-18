Развитие сетей: Билайн проведет тестирование российских базовых станций

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн проведет тестирование российских базовых станций

18.03.2025, MForum.ru

Вымпелком собирается тестировать базовые станции Иртея на своей сети. По итогам тестов может быть заключен контракт на 20-30 млрд рублей. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

 

 

По данным Ъ, ВымпелКом сейчас проводит конкурс, в рамках которого планирует закупить до тысячи базовых станций российских производителей для широкомасштабного тестирования.

Важно понимать, что:

  • конкурс на поставку оборудования для тестов является открытым, в нем могут принимать желание любые производители, не только те, кто "на слуху";
  • конкурс не завершен, говорить о том, кого выбрали в каких пропорциях, пока что рано;
  • ни о каких 10 тысячах БС и 20-30 млрд рублей по итогам данного конкурса речь не идет, речь о тестировании и только о нем, для соответствующей закупки достаточно будет на порядок меньшей суммы, да и тысяча БС для тестов не нужна

Мое мнение:

Тестирование, причем не только лабораторное, нескольких экземпляров БС, а масштабное, с использованием десятков, а лучше сотен базовых станций в "тестовом кластере" или в условиях реальной сети - это обязательный элемент. Всегда, когда оператор задумывается о работе с новым вендором, проводится такое тестирование.

Можно ли предположить, что результаты тестов будут использоваться для принятия решения о дальнейшей модели сотрудничества с вендорами, в частности, оставаться ли на модели сотрудничества с одним российским вендором или с двумя (или более)? Можно. Поскольку тесты - важная составляющая для принятия подобных решений.

В тексте КоммерсантЪ также высказано предположение, что есть немалая вероятность того, что по итогам тестирования "большой контракт" может быть заключен с Иртеей...

Если по итогам тестирования такой контракт будет заключен, я буду его приветствовать. Для российского рынка важно, чтобы была конкуренция между производителями отечественного оборудования – это, как минимум, удержит качество решений на приемлемом уровне, кроме того, не будет формироваться наиболее острая форма зависимости от вендора, как при моновендорных моделях. Важно это и для Иртеи: чтобы бизнес-модель этого производителя «сходилась» экономически, для производителя критически важно, чтобы его клиентская база не ограничивалась одним оператором. Но, повторюсь, пока что это не более, чем гипотетические рассуждения.

Поскольку Билайн ранее заключил форвардный контракт с Yadro, не будет ничего удивительного в том, что в поисках второго вендора, компания обратит свои взгляды на компанию Иртея, располагающую собственным продуктом, проверенным в условиях коммерческой эксплуатации на сети МТС. Конечно, в рамках подготовки к заключению контракта, наверняка будут рассматриваться и другие альтернативы, в том числе продукция Булат, но мне представляется, что, выбирая между каптивными компаниями Булат и Иртея, Вымпелком скорее выберет вторую компанию.

В целом, когда речь идет о каптивных бизнесах, заключение с ними контракта – это большие риски, чем при работе с независимыми игроками.

Основная причина здесь такая - покупая, например, у Иртеи, Вымпелком, упрощенно, будет "накачивать деньгами" своего прямого конкурента - МТС, покупая Булат, - "спонсировать" своего прямого конкурента Ростелеком/T2. Обычно, бизнесы на это идут неохотно. Кроме того, в теории возможны и какие-то конфликты интересов. Скажем, если в какой-то ситуации покупатели столкнутся с ограничением производственной мощности вендора, то кому он обеспечит поставку оборудования приоритетно с большей вероятностью - материнской компании или ее конкуренту?

В РФ на сегодня нет других крупных альтернатив в области российского оборудования радиоподсистемы кроме как Yadro, Иртея и Булат, так что Вымпелкому придется выбирать, скорее всего, из этих вариантов. По крайней мере, мне кажется вероятным такой сценарий. Впрочем, Вымпелком наверняка будет рассматривать и альтернативы - они на рынке есть. Кстати, не стоит сбрасывать со счетов и вариант - "не устроил никто", сложные операторские требования еще нужно удовлетворить.

Какой сценарий реализуется - узнаем, наверное, через полгода или позднее.

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теги: Иртея Билайн Вымпелком форвардные контракты

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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