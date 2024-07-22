Развитие сетей: МТС завершила стройку покрытия на автотрассе М-12 Восток от Москвы до Казани

MForum.ru
22.07.2024,
МТС завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 Москва-Казань. Это 810 км трассы с близким к сплошному покрытию - МТС обещает бесперебойность связи.
МТС начала активную стройку базовых станций вдоль трассы М-12 в сентябре 2023 года, еще до официального открытия движения по ней. Девять месяцев подряд специалисты оператора поэтапно запускали инфраструктуру связи на отдельных участках дороги, проходящей через 5 российских регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан.
На днях были подключены оставшиеся несколько базовых станций LTE 1800 из 177 на всей протяженности магистрали - нетрудно подсчитать, что в среднем базовая станция обслуживает фрагменты автотрассы по 2,3 км в каждую сторону от сайта, где она установлена.
Покрытие обеспечено не только непосредственно на трассе, но и на территориях "многофункциональных сервисных зон", где расположены АЗС, стоянки для отдыха, кафе и магазины.
Инфраструктура связи вдоль трассы М-12 строилась операторами "большой четверки", а также инфраструктурными операторами, с участием государства, которое предоставило позиции для установки антенно-мачтовых сооружений, предоставило подключения энергосети. Опоры возводили инфраструктурные операторы, а операторам сотовой связи оставалось только поставить на опору собственное "железо", подключить и настроить его.
«Надежная связь и скоростной мобильный интернет на всем протяжении автомагистрали – это не только общение, навигация, цифровые сервисы и развлечения в пути, но в первую очередь безопасность всех участников движения, а в будущем, по мере расширения сетей – основа для внедрения технологий Connected Car и умных автомобилей, – отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.
«Ранее при организации связи на трассах М-11, ЦКАД и М-4 мы приобрели ценный опыт взаимодействия со всеми участниками строительства, в первую очередь при решении таких вопросов как установка башен и подключение к электросетям. Благодаря этому нам удалось значительно ускорить сроки создания телеком-инфраструктуры на М-12. Уверена, что в дальнейшем мы сможем работать еще продуктивнее при продлении трассы М-12 и при строительстве дорог на важных направлениях в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока», – добавила Галактионова. Сейчас МТС и другие телеком-операторы вместе с регулятором прорабатывают планы развертывания мобильной связи на новых участках трассы М-12 Дюртюли - Ачит и далее, до Екатеринбурга.
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теги: МТС связь вдоль автодорог связь вдоль автотрасс покрытие автодоро
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