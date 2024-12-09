Развитие сетей: МТС в Тамбовской области - еще более 5000 семей в Рассказово получили фиксированный доступ со скоростью 100 Мбит/с

MForum.ru
09.12.2024,
Для обеспечения жителей Рассказово высокоскоростным проводным доступом в интернет специалисты компании проложили еще более 30 километров волоконно-оптических линий связи в жилом секторе многоквартирных домов Рассказово.
В настоящий момент высокоскоростной домашний интернет МТС стал доступен жителям еще 45 многоквартирных домов в разных частях города. города на улицах: Маяковского, Пушкина, Куйбышева, Ленинградская, Советская, 1-я Гражданская, 60 лет г. Рассказово, Пушкина, а также в Куйбышевском проезде и 1-м Советском переулке.
«Мы продолжаем активное строительство сети проводного интернета в Тамбовской области. С начала года, в общей сложности, более 12 тысяч семей в Рассказово получили доступ к быстрому домашнему интернету вместе со всеми современными цифровыми сервисами: госуслугами, онлайн-банкингом, видео в хорошем качестве и современным играм. Кроме того, рассказовцы при подключении домашнего интернета могут еще и пользоваться безлимитным мобильным интернетом, экономя на связи несколько тысяч рублей в год», - отмечает директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников..
Ранее МТС первой из провайдеров обеспечила доступ в сеть более 1500 жителям села Столовое Тамбовского района.
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теги: МТС фиксированный доступ Тамбовская область
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