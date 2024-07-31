Развитие сетей: МегаФон в Тамбовской области - компания провела модернизацию в 35 телеком-объектах

MForum.ru
31.07.2024,
Модернизация затронула 35 телеком-объектов, сигнал 4G впервые появился в 5 населенных пунктах. По данным компании, скорость передачи мобильных данных, доступная абонентам, выросла примерно в 2 раза.
В программу рефарминга вошли локации в 8 округах региона: Тамбовском, Моршанском, Мичуринском, Сосновском, Жердевском, Петровском, Знаменском и Инжавинском.
Помимо этого, с начала лета специалисты оператора запустили базовые станции в селах Верхоценье, Старосеславино, Подлесное, Перикса. В Мичуринском районе стабильный 4G-сигнал впервые появится в селе Новое Тарбеево, где находится Центр развития садоводства имени В. Г. Муханина.
В целом в зоне модернизированного покрытия - почти 4 тысячи человек. Средняя скорость передачи данных - 35 Мбит/с.
«Мы активно развиваем мобильный интернет в малых населенных пунктах, чтобы онлайн-услуги здесь были доступны в той же степени, что и в больших городах. Теперь жители сельской местности и отдыхающие смогут комфортно общаться в интернете и пересылать необходимые файлы, смотреть видео и слушать музыку онлайн», – прокомментировал директор МегаФона в Тамбовской области Александр Мудрецов.
В общей сложности с начала года МегаФон модернизировал более 160 и построил около 10 новых телеком-объектов более чем в 20 районах Тамбовской области.
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теги: МегаФон развитие сетей Тамбовская область
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