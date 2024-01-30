Развитие сетей: МегаФон в Тамбовской области - связью обеспечены еще 77 населенных пункта области

30.01.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, связь 4G/LTE появилась в 19 муниципальных округах Тамбовской области. Поддерживается технология VoLTE.

Работы проводились в рамках проекта по устранению цифрового неравенства. Проект этот реализуется в сотрудничестве с правительством Тамбовской области. Изменения затронули Мичуринский, Моршанский, Рассказовский, Кирсановский, Знаменский, Гавриловский и другие округа. В программу вошли населённые пункты, в которых живут от 100 до 500 человек.

Средняя скорость, доступная пользователям по данным оператора - порядка 30 Мбит/с.

«Высокоскоростной интернет – необходимая составляющая жизни людей как в городах, так и небольших деревнях и сёлах. А порой, это единственное средство связи в отсутствии проводного интернета. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру, в том числе в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, чтобы наши абоненты, независимо от места проживания, могли пользоваться современными телеком-услугами. В частности, за последние несколько месяцев мы провели модернизацию и улучшили покрытие более чем на 50 объектах в 38 населённых пунктах области», – отметил директор МегаФона по Тамбовской области Александр Мудрецов.

В 2023 году по данным МегаФон, новые объекты оператора стандарта 4G / LTE появились более чем в 30 населенных пунктах региона.

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теги: МегаФон развитие сетей Тамбовская область

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