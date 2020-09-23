B2B: МТС создала в Ростовской области цифровой офис для реализации IT-проектов

23.09.2020, MForum.ru

МТС сообщает о создании первого "цифрового офиса" для реализации комплексных IT-проектов. В переводе с языка эффективных менеджеров речь идет о создании команды, которая должна помогать региональным предприятиям внедрять IT.

В состав команды вышли ростовские специалисты, обладающие опытом внедрения цифровых решений на площадках производственных компаний. Команда может проводить комплексный аудит IT-инфраструктуры предприятий, выявлять потребности в IT-продуктах, разрабатывать уникальные продукты и внедрять их у заказчика.

В чем отличие от того, что делалось ранее?

До сих пор МТС предоставляла клиентам в основном готовые IT-продукты, которыми располагает компания. Практика показала, что все больше предприятий нуждается в "индпошиве", в нестандартных решениях. Особенно это касается предприятий среднего и крупного бизнеса. Созданная в Ростове-на-Дону команда сможет заниматься созданием таких решений на основе облачных технологий, IoT, Big Data и других современных технологий.

"Используя проверенные технологии, можно снизить расходы на аренду, ИТ и персонал, сохранив при этом весь необходимый функционал. Уверен, грамотный подход к ИТ может превратить оптимизацию в источник роста доходов, а кризис – в новые возможности для развития компании", — отметил директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

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теги: телеком B2B МТС Ростовская область Ростов-на-Дону цифровой офис цифровизация