RFID: China Eastern Airlines внедряет RFID

MForum.ru
02.02.2019,
Использование технологии радиочастотной идентификации для отслеживания перемещений багажа авиапассажиров - не новость в мире, но в Китае это первое такое внедрение. Пока что масштаб внедрения - несколько рейсов China Eeastern Airlines.
China Eastern Airlines использует простейшие RFID метки, вклеенные в багажные бирки. Внедренная система считывания этих меток позволяет пассажирам следить за перемещениями своего багажа со смартфона. Первыми аэропортами с отслеживанием обработки багажа по RFID стали аэропорты Шанхая (Хунцяо, SHA), Пудун (PVG), Куньмин Чаншуй (KMG) и Сиань Сяньян (XIY). В ближайшее время опыт будет расширен и на другие рейсы компании.
В международном аэропорту Пудун кроме того установили видеокамеры над ленточными конвейерами и ведут видеотрансляцию, демонстрирующую, как обработчики багажа разгружают багажные тележки - за этим процессом можно наблюдать на экранах, установленных рядом с каруселями. Это позволит своевременно выявлять факты небрежного обращения грузчиков с багажом пассажиров.
Данные бирок считываются сканерами RFID во время сортировки, погрузки и разгрузки. Соответствующие данные обрабатываются системой учета багажа и транслируются пассажирам China Eastern через популярный в Китае мессенджер WeChat. Технология RFID позволяет отслеживать объекты багажа более точно, чем традиционные технологии.
К настоящему времени технологию RFID для отслеживания багажа используют такие компании, как Air New Zealand, Qantas и Delta Air Lines - последняя инвестировала в эту технологию $50 млн и теперь обеспечивает возможность отслеживания своего багажа с помощью мобильного телефона в 344 аэропортах мира. По материалам shine.cn.
Компания China Eastern Airlines готовила запуск поддержки RFID c 2016 года.
В России пока что дело не пошло дальше экспериментов в Шереметьево и аэропорту Сочи, которые проводил Аэрофлот.
К обработке багажа небрежно относятся во многих странах. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), из-за логистических ошибок авиакомпании теряют каждую 8 багажную единицу, из них 3-4% безвозвратно. Ежегодные затраты авиакомпаний, связанные с потерями багажа, составляют 2 миллиарда долларов США (оценка IATA).
Согласно оценкам аналитиков, RFID-маркировка позволит минимизировать потери на 50-70%. С 2020 года по решению IATA (требование №753) она станет обязательной и с 1 января все аэропорты мира должны оснащаться соответствующей инфраструктурой.
Технологии радиочастотной идентификации эффективно решают задачи, связанные с прозрачностью трекинга, учетом и управлением загрузкой, обработкой и снятием багажа с рейса, а также сбором и анализом данных - производственной статистикой по багажу. В частности, по оценкам аналитиков SITA и IATA, переход на учет движения багажа с использованием технологии RFID, позволит сэкономить в период 2016-2022 более $3 млрд.
Подробнее о применении RFID авиакомпаниями и аэропортами.
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теги: RFID метки радиочастотная идентификация багаж аэрокомпании перевозчики
© Алексей Бойко,
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