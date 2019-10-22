Телеком: В новом аэропорту Пекина используются 5G и RFID

MForum.ru
22.10.2019,
В новом аэропорту Пекина, Beihing Daxing, покрытие 5G обеспечено с использованием компактного решения Huawei 5G LampSite. Сеть была развернута оператором China Unicom Beijing в августе 2019 года. Скорость которую удалось достичь в рамках испытаний достигала 1.2 Гбит/c. Не сообщается какая была для этого задействована полоса и в каком диапазоне частот.
Сеть 5G вместе с такими технологиями, как AI и AR используется для обеспечения работы системы 5G Smart Travel Service. В частности, это такие функциональности, как распознавание лиц, как для упрощенной регистрации, так и для контроля безопасности. Это услуга обеспечения персонализированного опыта в аэропорту с помощью мобильного приложения авиакомпании, это безбумажная обработка багажа. В дальнейшем, как ожидается, список услуг будет только расширяться.
Технология биометрического сканирования позволяет пассажирам выполнять все операции от покупки билета до регистрации, сдачи и получения багажа, прохождения предполетного контроля безопасности, а также пункта контроля выхода на посадку без предъявления бумажных документов. Система выполняет непрерывное сканирование лиц и контроль прав доступа. Стюардессы, с помощью очков AR, также получают необходимые данные и могут контролировать занимаемые пассажирами места, не требуя предъявления билетов.
Пассажиры могут получать быстрый доступ к интересующей их информации, например, о своем рейсе, погоде в пункте назначения - им больше не требуется вводить данные в поисковую строку, поскольку система и без того понимает, какой рейс их интересует.
Благодаря использованию в аэропорту RFID-меток для багажа (многоразового использования), достигается возможность безбумажного оформления багажа. Пассажиры самостоятельно вводят в RFID-метку номер рейса, что позволяет им не только сдать и получить багаж без получения бумажных квитанций, но также отслеживать статус его доставки через мобильное приложение China Eastern Airlines в любой момент времени.
Пока что речь идет об эксперименте, пусть и масштабном, как принято в современном Китае. В случае, если его результаты будут признаны успешными, систему интеллектуальных туристических услуг расширят на другие аэропорты Пекина, а также Шанхая и других крупных городов Китая.
Источник: huawei.com
Звучит красиво, но немного фантастично. Возникает немало вопросов. Например, если покрытие 5G обеспечивается только в помещениях аэропорта, то каким образом подключены AR-очки стюардесс, когда они контролируют рассадку пассажиров в самолете?
В целом, идеи, заложенные в проект, выглядят неплохо. Только представьте себе, что вам больше не нужно несколько раз предъявлять паспорт, посадочные и т.п. бумажки, чтобы пройти на борт самолета!
С другой стороны, сколько изменений в образе жизни потребует за собой внедрение таких систем? В российских аэропортах, например, до сих пор требуется бумажный посадочный, поскольку иначе непонятно, куда пограничнику шлепать свой штампик... А посадочные с отметками аэропортовых служб зачастую просят сохранять для сдачи в бухгалтерию. Ну как тут внедрить безбумажные технологии? И это если не задумываться о попытках намеренного взлома таких систем, что, как минимум, может парализовать работу аэропорта, если в нем не остается дублирующего "бумажного" контура, который бы позволял продолжать обслуживание пассажиров даже в случае, если IT-система отказала.
И все же понятно, что за такими системами - будущее. И вполне ближайшее, дайте только операторам развернуть сети 5G повсеместно.
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теги: пятое поколение чипы чипсеты Qualcomm
© Алексей Бойко,
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