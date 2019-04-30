RFID: В Правительстве вернулись к теме RFID-маркировки ценных пород деревьев

30.04.2019, MForum.ru

На днях вице-премьер Алексей Гордеев провел заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины. В частности, обсуждались планы Правительства РФ по введению обязательной маркировки метками RFID таких пород деревьев, как дуб, бук и ясень.

Проведенные в 2018 году Минпромторгом испытания применения меток UHF RFID для поштучной маркировки выявили необходимость доработки меток - наблюдалась их неполная считываемость. Одной из причин были "непробиваемые" для радиоволн корпуса вагонных составов в которых перевозят заготовленный лес. В правительстве уверены, необходимы повторные испытания с другими типами вагонов, например, с открытыми вагонами-рогатками. Также планируется разработка стандарта, регламентирующий применение RFID-меток в перевозках леса ценных пород.

RFID-метки, которые использовались в экспериментах. Проверялась работа меток Boscotag RFID-центра ИМЦ Концерна Вега (Росэлектроника), а также метки ПАО Микрон (РТИ) MIK 2498-183M. Для работы с метками применялись зарубежные считыватели компании Feig.

Если до сих пор предполагалось использовать бумажные сопроводительные документы, теперь планируется задействовать защищенные электронные карты с обязательным внесением сведений в ЛесЕГАИС.

Метки для ценных пород деревьев в жестком корпусе, наряду с электронными картами для перевозчиков, могут стать интересным рынком для производителей отечественных меток в случае, если будет принято соответствующее регулирование. А его принятие, судя по всему, вполне ожидаемо.

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теги: RFID маркировка ценных пород деревьев