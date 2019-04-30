RFID: В Правительстве вернулись к теме RFID-маркировки ценных пород деревьев

MForum.ru
30.04.2019,
На днях вице-премьер Алексей Гордеев провел заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины. В частности, обсуждались планы Правительства РФ по введению обязательной маркировки метками RFID таких пород деревьев, как дуб, бук и ясень.
Проведенные в 2018 году Минпромторгом испытания применения меток UHF RFID для поштучной маркировки выявили необходимость доработки меток - наблюдалась их неполная считываемость. Одной из причин были "непробиваемые" для радиоволн корпуса вагонных составов в которых перевозят заготовленный лес. В правительстве уверены, необходимы повторные испытания с другими типами вагонов, например, с открытыми вагонами-рогатками. Также планируется разработка стандарта, регламентирующий применение RFID-меток в перевозках леса ценных пород.
RFID-метки, которые использовались в экспериментах. Проверялась работа меток Boscotag RFID-центра ИМЦ Концерна Вега (Росэлектроника), а также метки ПАО Микрон (РТИ) MIK 2498-183M. Для работы с метками применялись зарубежные считыватели компании Feig.
Если до сих пор предполагалось использовать бумажные сопроводительные документы, теперь планируется задействовать защищенные электронные карты с обязательным внесением сведений в ЛесЕГАИС.
Метки для ценных пород деревьев в жестком корпусе, наряду с электронными картами для перевозчиков, могут стать интересным рынком для производителей отечественных меток в случае, если будет принято соответствующее регулирование. А его принятие, судя по всему, вполне ожидаемо.
+
За новостями в области RFID удобно следить в телеграм-канале proRFID
теги: RFID маркировка ценных пород деревьев
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
30.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Z3x представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 3 — игровой смартфон со Qualcomm Snapdragon 855 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации смартфона Redmi на Snapdragon 855 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально / MForum.ru
23.04. [Обзоры] Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: LG X4 (2019) представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Это интересно: Релиз Samsung Galaxy Fold отложен / MForum.ru
22.04. [Новинки] Слухи: Российская цена Meizu 16s может составить 33 990 рублей / MForum.ru
22.04. [Новинки] Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor 20i представлен в Китае / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Это интересно: Смартфонов Meitu больше не будет / MForum.ru
16.04. [Новинки] Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru