Оборудование: Телеком-оборудование включено в реестр Минпромторга

13.01.2025, MForum.ru

Пока что на основе экспертной оценки, без опоры на балльную систему, применяемую к другим устройствам.

Тему сегодня обсуждает КоммерсантЪ. В дальнейшем планируется применять для этого балльные критерии, еще не разработанные – потребуется межведомственное согласование критериев. Но с этим может быть проблема, поскольку ряд микросхем, необходимых для телеком-оборудования, в России не производится. А пока что включение в реестр происходит по механизму, описанному в ПП №878 – на основе «экспертизы межотраслевого экспертного совета», заключение которого действует 3 года.

Включение в реестр важно для производителей телеком-оборудования по ряду причин, прежде всего потому, что Минцифры требует от операторов строить сети на основе отечественного оборудования. Кроме того, этот факт распространяет на производителей меры господдержки. В меньшей степени для них важен факт допуска к госзаказу, который тоже идет «в пакете» включения в реестр.

Базовые станции Иртея попали в реестр Минпромторга в декабре 2024 года, а вот базовых станций Yadro в нем еще нет, хотя бюджет и поддерживает их разработку. Говорят, что эти БС будут готовы к концу 2025 – началу 2026.

В БС Иртея есть отечественные печатные платы (Аквариус заявляет, что производит их на своих мощностях в Шуе) и микросхемы (упоминался, в частности, микроконтроллер Амур производства Микрон, также мы видели модуль памяти, собранный компанией ТМИ). Компания Иртея обещает со временем нарастить долю отечественных компонентов. Но ключевые элементы, прежде всего, FPGA, заместить на сегодня нечем.

Попытки наращивания доли российских компонентов в отечественном телеком-оборудовании будут автоматически наращивать его себестоимость, удорожать продукцию. Без крупных заказов, выхода за пределы российского рынка, сделать цены на оборудование конкурентными вряд ли получится.

Напрашивается вывод - лучше бы не спешить с балльной системой для телекома, пока не российские производители не готовы выпускать необходимые электронные компоненты. В противном случае, производителям придется строить «потемкинские деревни», добавляя в разработки не слишком нужные в них отечественные компоненты, ради «балльности».

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теги: телеком-оборудование балльная система

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