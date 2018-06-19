LTE: Экосистема устройств LTE в мире

MForum.ru

LTE: Экосистема устройств LTE в мире

19.06.2018, MForum.ru

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Число моделей устройств с поддержкой LTE в мире в мае 2018 года достигло 11489 (+8% к итогам февраля 2018). Их производят 637 компаний. Такие данные представила GSA.

В число моделей входят смартфоны, планшеты и прочие устройства с поддержкой LTE, считая операторские версии устройств и устройства, различающиеся набором поддерживаемых частотных диапазонов, а также устройствa IoT, стандартизованные в 3GPP как Cat-M1 и Cat-NB1.

Можно с уверенностью говорить, что экосистема устройств с поддержкой LTE достигла зрелости. Несмотря на это продолжается стабильный рост экосистемы. 

 

Число моделей устройств с поддержкой LTE

Источник: GSA

 

От появления и начала распространения устройств 5G на рынке нас отделяет буквально несколько месяцев, более того, домашний беспроводный роутер Samsung SFG-D0100 5G FWA уже прошел сертификацию в US FCC.

Если проанализировать устройства LTE по форм-фактору, получится следующая картина.

 

Распределение различных моделей устройств LTE по форм-фактору, май 2018

Диаграмма построена по данным GSA

 

В категорию “Другие” входят смарт-часы, PC-карты, проекторы, фемтосоты и камеры со встроенной поддержкой LTE.

Большинство устройств с поддержкой LTE работают в режиме FDD, при этом растет число устройств с поддержкой TD-LTE - их уже 4770, что составляет 41.5% от всех устройств с LTE.

Если говорить о поддержке устройствами различных частотных диапазонов, то ситуация не меняется, наиболее популярным остается диапазон band 3 1800 МГц, его поддерживают 67.3% всех устройств с LTE. Немногим менее популярны устройства с поддержкой band 7 и band 1, на четвертом месте - устройства с поддержкой band 20. Поддержка диапазонов TDD не столь выражена - самым популярным является диапазон band 40, второй по популярности - band 38.

Несмотря на то, что сети LTE 450 не получили широкого распространения в мире, число устройств для них продолжает расти и уже достигло 107 моделей.

Растут пиковые скорости передачи данных, поддерживаемые устройствами. В частности, выпускается или анонсировано уже 15 устройств Cat-18, способных загружать данные со скоростью до 1.174 Гбит/с.

Число моделей устройств с поддержкой VoLTE остается на уровне 14% от всех моделей с поддержкой LTE. Среди смартфонов проникновение устройств с VoLTE чуть выше - 20%. ViLTE пока что остается в “стартовой позиции” - известно всего 149 таких устройств. Заметно приросло число устройств с поддержкой eMBMS, но в абсолютном выражении их очень мало - 28 моделей, большинство из которых - это роутеры для использования в помещениях. Известно лишь 46 моделей телефонов с поддержкой функциональности PTT.

Поддержку LTE Cat-1 обеспечивает 142 модели устройств, LTE Cat-M1 - 76, NB-IoT (Cat-NB1) - 65, в основном это модули для встраивания в IoT-устройства. И только 21 модель устройств с поддержкой LTE поддерживает режим LAA.

Таким образом, если в целом экосистема абонентских устройств LTE является зрелой и обеспечивает хорошую возможность выбора моделей для операторов связи и абонентов сетей, то в плане функциональных особенностей можно наблюдать значительную фрагментацию и недостаточное рыночное предложение таких устройств. 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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