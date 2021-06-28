Регулирование: Минцифры вновь попытается дать операторам возможность доступа к жилым домам

MForum.ru
28.06.2021,
Проблеме доступа к жилому фонду операторов связи для размещения в них соответствующей инфраструктуры уже далеко не один год. Это наглядно демонстрирует, как сложность проблемы, с одной стороны, так и регуляторную слабость, с другой стороны. Принимаются законы и постановления, но операторы зачастую как сталкивались с проблемами доступа к домам, так и сталкиваются.
С другой стороны, можно понять и управляющие компании, и жителей. Некоторые подрядчики телеком-операторов так уродуют пространство дома, небрежно развешивая по стенам "сопли" витых пар, пробивая в перекрытиях дыры для проводов, что представить возможность свободного доступа в дом для любого желающего провайдера, просто невозможно. Будет плохо, если примут закон исключительно в интересах операторов, не учитывающий интересы владельцев жилой собственности. В нашей стране и без того слишком часто интересы собственников ставятся чуть не на последнее место.
И вот очередная попытка - рабочая группа по цифровой инфраструктуре АНО "Цифровая экономика" 25 июня одобрила дорожную карту по стимулированию инвестиционной активности операторов. Далее министерство покажет ее президиуму правительственной комиссии по цифровому развитию. В дорожной карте что-то будет сказано об упрощении доступа операторов к жилым домам.
Операторы хотят, разумеется, "бездоговорную и безвозмездную" основу для установки и эксплуатации своего оборудования. Да еще и возможность пользования домовыми помещениями с подведенным электроснабжением. Бездоговорную и безвозмездную связь они взамен не обещают, так что такие "хотелки" явно избыточны. Платить за аренду площадей при размещении оборудования необходимо хотя бы для того, чтобы операторы старались переходить на использование все более современного (компактного) оборудования. То же касается и договорной основы. Дом должен быть защищен от проникновения в него 5-6 операторов одновременно. По хорошему стоит пускать внутрь не более 2-х, а уж они пусть делят свою инфраструктуру с остальными операторами. И уж конечно такие работы, как штробление стен, размещение различного "железа" на стенах или занятие помещений в доме под оборудование должны выполняться только по согласованию с управляющей компанией, - из соображений безопасности эксплуатации дома и сохранности жилого фонда.
Это не отменяет важности того, чтобы у операторов был доступ к крышам домов для установки оборудования 5G. Альтернатива этому только бесконечное число опор ОДН во дворах - не лучшее украшение пейзажа. Но и здесь уместна арендная плата и согласование установки с УК.
И пока в законодательных документах не будут учтены интересы всех сторон процесса, вряд ли получится добиться работы законов, что бы в них не было написано.
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