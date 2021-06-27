Частные сети: Компания Полюс подписала договор с Ростелеком на развертывание pLTE на Куранахе

MForum.ru
27.06.2021,
Российские горнодобытчики претендуют на лидерство в мире по части внедрения частных сетей LTE для повышения автоматизации и эффективности производства. В частности, можно вспомнить пилоты и сети pLTE на Лебедянском ГОК и Удоканском месторождение меди, в шахте Шеренгешской, на руднике БКПРУ-2 Уралкалия, тесты на одной из шахт рудника Скалистый на Таймыре (Норникель), сеть на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Якутии. Наиболее активно такие сети строят МегаФон, МТС и Ростелеком.
Фото карьера, источник - сайт компании Полюс
Очередная новость - от золотодобывающей компании Полюс. По данным IM, эта компания внедряет pLTE на карьере Куранах (рудная зона 3 рудника ООО "Олекминский рудник") в районе Алдана в Северо-Восточной Сибири.
Добывающая компания подписала контракт с Ростелекомом на развертывание pLTE на карьере. Кроме того, планируется запустить пилотную частную сеть LTE на территории бизнес-единицы "Полюс Красноярск", которая включает рудники Олимпиада и Благодатное. Где именно будет этот пилот, компания не сообщила. Для удаленных от рудников рабочих территорий в компании Полюс тестируют конвергентную технологию на основе одновременного использования GSM и спутниковой сети Iridium.
В Полюс уверены, что технология pLTE может быть положена в основу опорной сети для цифровизации бизнеса компании. Окончательное решение будет приниматься по результатам внедрения на карьере Куранах и послепроектного анализа.
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теги: телеком частные сети карьер добывающие компании горнодобыча pLTE Ростелеком
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