Телеком: Билайн начал предлагать смартфоны Samsung в лизинг

12.03.2019, MForum.ru

ВымпелКом начал предлагать смартфоны Samsung по программе Samsung Forward. Вместо оплаты полной стоимости, покупатели могут выбрать ежемесячные платежи в течение года.

Смартфоны, приобретенные по данной программе защищены страховым сертификатом на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора (1 раз за год).

По завершению договора и пользователя будет выбор - вернуть аппарат, обменять его на новый с доплатой (экономия может составить до 40%), либо оставить себе (придется продолжить платежи до окончательной выплаты стоимости аппарата). Также можно обменять аппарат на новую модель через полгода после заключения договора, но этот вариант потребует доплаты в 3900 руб.

В компании запустили лизинг в рамках программы повышения доступности смартфонов. Пресс-релиз

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теги: телеком Вымпелком Билайн лизинг розница