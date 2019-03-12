Телеком: Билайн начал предлагать смартфоны Samsung в лизинг

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Телеком: Билайн начал предлагать смартфоны Samsung в лизинг

12.03.2019, MForum.ru

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ВымпелКом начал предлагать смартфоны Samsung по программе Samsung Forward. Вместо оплаты полной стоимости, покупатели могут выбрать ежемесячные платежи в течение года.  

Билайн

 

Смартфоны, приобретенные по данной программе защищены страховым сертификатом на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора (1 раз за год).

По завершению договора и пользователя будет выбор - вернуть аппарат, обменять его на новый с доплатой (экономия может составить до 40%), либо оставить себе (придется продолжить платежи до окончательной выплаты стоимости аппарата). Также можно обменять аппарат на новую модель через полгода после заключения договора, но этот вариант потребует доплаты в 3900 руб.

В компании запустили лизинг в рамках программы повышения доступности смартфонов. Пресс-релиз  

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теги: телеком Вымпелком Билайн лизинг розница   

© Алексей Бойко, MForum.ru

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